Avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen si je novi mandat zagotovil že v prvem krogu volitev. Zmagal je v vseh zveznih deželah, drugouvrščeni protikandidat svobodnjakov Walter Rosenkranz je imel najboljši rezultat v zvezni deželi Koroški.

Predsedniške volitve v Avstriji so se končale brez presenečenj. Oseminsedemdesetletni Alexander Van der Bellen, nekdanji predsednik avstrijskih Zelenih, bo na predsedniškem položaju še prihodnjih šest let. Nobenemu od šestih protikandidatov se namreč ni uspelo prebiti v drugi krog volitev, saj je Van der Bellen že v prvem krogu dosegel več kot 50-odstotno podporo volilcev.

Van der Bellen zmagovit v vseh zveznih deželah

Njegov rezultat s 56,2 odstotka glasov v prvem krogu ni med najboljšimi prejšnjih avstrijskih predsednikov, ki so se potegovali za ponovno izvolitev. Je pa boljši kot v drugem krogu predsedniških volitev pred šestimi leti, ko je bil proti takratnemu protikandidatu iz vrst Svobodnjaške stranke Norbertu Hoferju izvoljen s 53,79 odstotka glasov. Novi-stari avstrijski predsednik je tokrat v vseh zveznih deželah dobil največ glasov, najslabši rezultat pa je dosegel na Koroškem, kjer je dosegel zgolj 44 odstotkov, drugouvrščeni kandidat iz svobodnjaške stranke Walter Rosenkranz (17,9 odstotka) pa je bil tam glede na svoj rezultat na državni ravni nadpovprečno močen, saj je dosegel dobrih 25 odstotkov glasov.

Van der Bellen se je volilcem zahvalil za glasove in napovedal, da bo z dobljenim zaupanjem ravnal previdno. Kot je dejal, namerava delati za vse Avstrijce, ne glede na to, ali so mu namenili glas ali ne. Ocenil je tudi, da njegova zmaga v prvem krogu ni bila samoumevna, ključno pa je bilo, da volilna udeležba ni preveč upadla. Ta je bila s 65,8 odstotka resda nekoliko nižja kot volilna udeležba v drugem krogu predsedniških volitev pred šestimi leti, ko je znašala 72,7 odstotka.

Svobodnjaki zadovoljni z rezultatom

Hitro po objavljenih delnih rezultatih je drugouvrščeni 60-letni Rosenkranz, ki je nastopil kot predstavnik Svobodnjaške stranke (FPÖ), edine parlamentarne stranke s svojim kandidatom na predsedniških volitvah, priznal volilni poraz in čestital Van der Bellnu. Zaradi namenjene podpore Rosenkranzu so v stranki FPÖ ocenili, da jim ni treba spreminjati svoje politike. Volilni rezultat Van der Bellna so označili za šibkega glede na to, da so ga podprle vse druge parlamentarne stranke. Vodja svobodnjakov Herbert Kickl je menil, da je izjemen rezultat Rosenkranza pokazal, da je politični esteblišment v državi trčil ob svoje meje.

Na tretje mesto se je za zdaj uvrstil punk pevec in vodja Stranke piva Dominik Wlazny, ki je prejel 8,4 odstotka glasov. Četrti je bil neodvisni kandidat Tassilo Wallentin z 8,3 odstotka prejetih glasov. Kdo bo na koncu zasedel tretje oziroma četrto mesto, bo zaradi tesnega rezultata znano danes, ko bodo prešteli še glasove po pošti. Na repu predsedniške tekme so se znašli Gerald Grosz (5,5 odstotka glasov), Michael Brunner (2,1 odstotka glasov) in Heinrich Staudinger (1,5 odstotka glasov).