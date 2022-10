Na spletu prikazane eksplozije v soboto zjutraj na 19 kilometrov dolgem mostu, ki edini povezuje Krim z Rusijo, so po svetu še povečale bojazen pred nadaljnjim stopnjevanjem vojne. V Moskvi so večkrat posvarili Kijev pred hudimi posledicami, če bo prišlo do napada na ta ranljiv in izpostavljen objekt, zgrajen leta 2018. Ukrajinci niso prevzeli odgovornosti, a so pred tem večkrat grozili z napadom na ta simbol ruske aneksije Krima leta 2014. Iz Kremlja je slišati, da sobotni napad kaže na »teroristično naravo ukrajinskega režima«. Ruski predsednik Vladimir Putin je za danes napovedal sestanek Sveta za nacionalno varnost, na katerem bi lahko z ministri, obveščevalci in generali sprejel nove usodne odločitve.

Dodatne težave za ruske oskrbovalne poti

Kot trdijo v Rusiji, je eksplodiral tovornjak bomba, nato še vlak s cisternami dizla, del cestišča je padel v morje, trije ljudje so umrli. »Dolgo smo čakali na to,« so se na ulicah Kijeva in drugod odzvali Ukrajinci. Sicer je v soboto popoldne promet po mostu spet stekel, a ne brez težav. Vsekakor je zdaj na jugu Ukrajine motena preskrba ruske vojske, ki je zaradi podrtih mostov na Dnepru že tako v hudih težavah v bitki za Herson. Sicer v zadnjih dneh ukrajinska vojska počiva in nabira moči za nove zmage.

Menda je napad na most organizirala ukrajinska tajna služba, morda zato, da bi Putin prenehal namerno uničevati ukrajinsko civilno infrastrukturo in da ne bi več pomislil na uporabo jedrskega orožja. Vendar je svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak na twitterju zapisal: »Krimski most je šele začetek. Vse nezakonito mora biti uničeno, vse ukradeno mora biti vrnjeno Ukrajini.« Nekaj ur pozneje je to izbrisal in eksplozije pripisal boju med rusko vojsko in rusko tajno službo FSB.

Predsednik Volodimir Zelenski je skrivnostno izjavil: »Na Krimu je oblačno, a tudi vroče.« Sekretar ukrajinskega varnostnega sveta pa je na facebooku objavil 60 let star posnetek, na katerem hollywoodska legenda Marilyn Monroe poje tedanjemu predsedniku ZDA Johnu F. Kennedyju za njegov rojstni dan: »Happy Birthday, Mr. President.« Ruski predsednik Putin, ki je leta 2018 most kot ponos Rusije osebno odprl z vožnjo tovornjaka, je v petek praznoval 70 let.

Nov poveljnik »specialne operacije«

Vnovično rusko raketiranje polmilijonskega mesta Zaporožje, ko je umrlo 13 oseb, bi lahko bilo prvi Putinov odgovor na napad na most. Še vedno ni jasno, ali je nedavno priključil Rusiji celotno regijo Zaporožje z glavnim mestom, ki je – drugače kot 60 kilometrov oddaljena istoimenska jedrska elektrarna – v rokah Ukrajincev.

Še ena pomembna sobotna novica je, da je ruski obrambni minister Sergej Šojgu po nedavnih hudih porazih za novega poveljnika »specialne operacije« postavil 55-letnega generala Sergeja Surovikina. Morda je to posledica ostrih kritik, s katerimi so proti Šojguju in ruskim generalom v zadnjem tednu nastopili Ramzan Kadirov, Putinova marioneta v Čečeniji in gospodar vojne, Jevgenij Prigožin, vodja zloglasnih plačancev iz podjetja Wagner, in več poslancev dume. Ni pa jasno, ali te obtožbe podpira Putin, ali pa so posredno celo uperjene proti njemu, glede na to, da je Šojgu, ki je menda največji krivec za veliko korupcijo v vojski, njegov tesni sodelavec. Vsekakor je po vojaških porazih čutiti razdor v Putinovi vladajoči kliki, ki se odslej bori samo še za preživetje.

*** 1170 km2 zasedenega ozemlja v hersonski regiji so od začetka protiofenzive osvobodili ukrajinski vojaki. Skupaj so na vseh frontnih odsekih osvobodili 1700 km2.