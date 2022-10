Danes je Rogličeva fundacija pripravila zlati krog po Podravju, kjer so lahko rekreativci kolesarili s slovenskim asom. V okviru tega dogodka je v pogovoru za Val 202 Kisovčan razkril, da ga v ponedeljek po odlikovanju v Predsedniški palači čaka operacija ramena.

Roglič bo še pred operacijo iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel državno odlikovanje zlati red za zasluge za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču ter navdih ljudem.

Po popoldanski operaciji ga čaka počitek brez obremenitev med šestimi in osmimi tedni, so pogovor na Valu 202 povzeli na MMC RTV Slovenija.

»To ramo, za katero ni več skrivnost, da imam za seboj že več izpahov, moramo 'zrihtati'. Jutri popoldne bom operiran, da bo fiksirano. Kaj to pomeni, ne želim ravno zdaj razmišljati o tem, a ni mala stvar. Odrežejo ti delček kosti in jo prestavijo tja, kjer se dogaja izpah. Ob tem se napne še mišica oz. tetiva. Gre za operacijo, po kateri ostane roka fiksirana mislim da šest ali osem tednov. Potem pa šele sledi pasivno razgibavanje,« je dejal slovenski kolesarski as v radijskem pogovoru.

»Prišel sem do meje, kjer moram te stvari urediti, da sem še lahko močnejši in se začnem pripravljati na nove izzive v novi sezoni. Moram spoštovati, kar mi rečejo. Vse fiksirajo z dvema vijakoma. Človek bi rekel, da bo to stabilno, a ni to kar nekaj, da bi se lahko naslednji dan šel vozit. Moram spoštovati rehabilitacijski čas. Zagotovo bomo naredili vse, da bom čim hitreje nazaj na kolesu,« je še o težavah dejal Kisovčan.

Ramo si je moral sam nastaviti nazaj po padcu v peti etapi letošnje dirke po Franciji. Ta ga je kasneje stal boja za skupno zmago na Touru. Grdo je nato po drugem mestu v skupnem seštevku in boju za četrto zaporedno zmago padel še na dirki po Španiji, s čimer je predčasno končal sezono.

V naslednjo še ne pogleduje, kot piše MMC po pogovoru za Val 202: »Kot sem prej rekel, najprej operacija, nato vse stvari, kako bo šlo nazaj. Najbolj pošteno tudi do mene, da si izbiram cilje in stvari, ki imajo en smisel. Zastaviti si moram en sistem in načrtovati. A najprej moram urediti zdravje in sebe, da ko začnem, da sem lahko res 100% in najboljši.«