Malcolm Bricklin. Danes 83-letni ameriški poslovnež je med drugim znan po tem, da je ustanovil preko 30 podjetij, ki so bila bodisi zelo uspešna bodisi totalna polomija, zelo veliko pa se je ukvarjal z avtomobili. Začel je že leta 1968, ko jo ustanovil podjetje Subaru of America in začel uvažati avtomobile te japonske znamke, tudi v naših krajih pa se ga morda kdo spominja zaradi verjetno najbolj odmevne avtomobilske zgodbe na področju nekdanje skupne države. Malcolm Bricklin je bil namreč tisti poslovnež, ki je v iskanju cenovno ugodnega avtomobila za ameriški trg prišel v stik z Zastavo in v drugi polovici osemdesetih let tamkajšnjim kupcem predstavil yuga, ki se je na začetku prodajal zelo dobro, tako da je leta 1988 svoj del v podjetju lahko prodal za 20 milijonov evrov.

No, vmes, v sedemdesetih letih, pa se je Bricklin lotil tudi izdelave lastnega avtomobila. Za katerega si je zadal predvsem dve ključni stvari: da bo lep in varen. Na kar je opozarjalo že njegovo ime – poimenovali so ga namreč bricklin SV-1, pri čemer je drugi del imena pomenil »safety vehicle one«, v prevodu »varnostni avto ena«. »Velik izziv je bil narediti varen avto, ki bo hkrati tudi lep. V tistem času so namreč na državni ravni sprejeli nove regulative in vsi so mi govorili, da če želim zadostiti temu, da bo avto varen, ne bo mogel biti videti lep. Kar me je le še bolj spodbudilo k temu, da sem se odločil narediti najbolj varen in prekrasen avto hkrati. Takoj je padla tudi odločitev, da bo šlo za športnika z galebjimi vrati, saj ta v vsakem primeru dodajo nekaj posebnega, varnost pa smo mu na nek način 'vgradili' že v ime,« se je pred kratkim na nekem avtomobilskem dogodku spominjal Malcolm Bricklin.

Številni prototipi

Še preden je SV-1 lahko ugledal luč sveta, pa je bilo seveda treba zadostiti nekaterim predpogojem. Denimo temu, kje ga bodo izdelovali. V ta namen je Bricklin ustanovil podjetje s polnim imenom Bricklin Canada Ltd. General Vehicles Inc., tovarna pa je zrasla v mestu Saint John v kanadski provinci Novi Brunswick. Pri tem je imel veliko podporo lokalnih oblasti, saj mu je takratni premier Novega Brunswicka Richard Hatfield zagotovil 4,5 milijona dolarjev nepovratnih sredstev, za katera je verjel, da jih bodo porabili za zagon proizvodnje, v resnici pa so z njimi pokrili stroške razvoja avtomobila in ga porabili za plače inženirjev ter drugih zaposlenih v podjetju.

No, kljub temu je SV-1 dočakal serijsko proizvodnjo, a še zdaleč ne brez številnih težav in zapletov. Bricklinovo osnovno idejo glede atraktivnosti in varnosti smo že opisali, ob tem pa je želel avto, ki ne bo prevelik (naposled je vseeno zrasel do dolžine 4,54 metra) in bo cenovno dostopen širšemu krogu kupcev. Pod prvi prototip, ki se ga je prijelo ime »The Grey Ghost« (v prevodu sivi duh), se je podpisal znan razvojnik in oblikovalec Dick Dean, luč sveta pa je ugledal decembra leta 1972. Poganjal ga je 6-valjni Chevroletov motor, vzmetenje so si izposodili pri datsunu 510, zavorni sistem pa pri Oplu in Toyoti. Istega leta so pri Bricklinu začeli sodelovati s podjetjema Herb Grasse Design in AVC Engineering, skupaj pa so preoblikovali SV-1 in ga tudi sicer zastavili na novo. Naslednji prototip je tako nosil imel »The red car« (rdeči avtomobil), pred zagonom serijske proizvodnje pa so skupno naredili kar osem prototipov, pri čemer so vsi, razen prvega, imeli 8-valjne motorje.

Mehurji iz smole

Serijskega SV-1 so izbranim pomembnežem in morebitnim prodajalcem predstavili na posebnem dogodku v Las Vegasu februarja 1974, uradna predstavitev pa je sledila v New Yorku junija istega leta. A čeprav je večino navdušil, so imeli pri proizvodnji velike težave. Karoserija avtomobila je bila namreč sestavljena iz posebnih steklenih vlaken, uporabljali pa so tudi posebno akrilno smolo, ki pa se je pri višjih temperaturah hitro stopila in povzročila nastanek mehurjev. Zato je bilo potrebnih veliko prilagoditev, ogromno materiala pa je pri tem šlo v nič. Tisti, ki so jih kasneje izdelali iz novih materialov in kakovostno, pa so se vendarle izkazali za odlične štirikolesnike. Pohvalili so se lahko s trdnim jeklenim ogrodjem, posebno zaščito v primeru prevračanja avtomobila in odbijači, ki so lahko absorbirali precej močne sile.

Serijske avtomobile so poganjali različni osemvaljni motorji z močmi od 130 do 164 kilovatov (177 do 223 konjev), zanimivo pa je, sploh za tiste čase, da niso imeli prostora za rezervno pnevmatiko. »To je bil športni avtomobil, ki se je vozil izjemno dobro,« je z veliko nostalgije v glasu pred kratkim še povedal Bricklin, njegove besede pa so še v času proizvodnje potrdili tudi na testu revije Car and Driver, v kateri so ga postavili po robu legendarnemu chevrolettu corvettu in na koncu testa ugotovili, da sta si med vožnjo in po lastnostih domala povsem enakovredna. Skupno so med letoma 1974 in 1976 zaradi stalnih težav s kakovostjo, pomanjkanjem delov in rasti cene naposled izdelali manj kot 3000 bricklinov SV-1.

*** 3000 bricklinov SV-1 so izdelali med letoma 1974 in 1976.