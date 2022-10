Športna terenca sta, kar pomeni, da sta v trendu. A prav terenska ne tonale ne karoq nista, saj štirikolesnega pogona v kombinaciji z bencinskim pogonom ne premoreta (alfa ga tudi sicer ne, škoda pa zgolj pri najmočnejšem dizlu), a jima tega ne moremo šteti v slabo. Večina uporabnikov ga ne potrebuje. Če ste sicer ob omembi skovanke športni terenec zastrigli z ušesi, potem iščete avto, v katerem se sedi visoko in udobno, izstopa pa s prostorom. Tudi tonaleja in karoqa so zasnovali s to filozofijo, ki pa je pri škodi še bolj poudarjena. Čeprav na prvi pogled to morebiti ni opazno, saj ju loči 15 dolžinskih centimetrov (4,53:4,38 m) v korist alfe romeo. Marsikdo zna zgolj zamahniti z roko in dejati, pa saj to ni veliko, a je v notranjosti razlika vendarle opazna. Pri čemer velja manj je več. Ali prevedeno, pri tonaleju je tako prostora na zadnji klopi dovolj, pri karoqu pa ogromno. Predstavljajte si, da ste Slovenec povprečnih mer. Sedeli boste veliko udobneje kot v ekonomskem razredu potniškega letala, kjer so centimetri za kolena potnikov skopo odmerjeni. Podobno prostorsko zgodbo lahko zapišemo za prtljažni prostor, ki je pri italijanu s 500 litri velik, pri čehu pa s 521 litri še večji. Pri obeh smo pogrešali vzdolžno pomično zadnjo klop, pri karoqu pa tudi električno pomoč zajetnih prtljažnih vrat, kar bodo pri alfi, ki pomoč premore, cenile predvsem predstavnice nežnejšega spola. Je pa res, da je gumb za odpiranje/zapiranje neodziven in ga je včasih potrebno pritisniti večkrat, da deluje. 1:0 za škodo.

Naslednje poglavje bi lahko spremenili tudi v kviz z vprašanjem, ali uganete pogonski enoti. Ker dizli izginjajo, saj je po njih iz meseca v mesec manj povpraševanja, sta bila tudi naša prijatelja bencinarja. Na prvi pogled jima je bilo veliko skupnega, a sta se po drugi strani vendarle razlikovala. Tako Alfina kot Škodina kombinacija je pomenila 1,5-litrski štirivaljni motor, pri katerem se je moč na prednji kolesni par prenašala prek 7-stopenjskega samodejnega menjalnika. Sami že dolgo ne skrivamo ljubezni do samodejnih menjalnikov. Vozno udobje je dvignjeno stopničko višje, vožnja je bolj varna, voznika pa na daljši poti spočije občutno bolj, kot če mora pogosto pretikati. Seveda tonale in karoq tudi to omogočata, prek ušes na volanu, a smo to možnost izkoristili le redko. Sta pa ušesi alfe preveliki, tako da je dostop do ročice za vklop brisalcev otežen. Karoqov motor je klasičen, 150 iskrivih konjičkov pa komajda čaka, da jih poženete v dir. Nagrada je odziven motor, zato boste na cesti, če si boste to želeli in bodo (vremenske in zakonske) razmere dovoljevale, posledično hitri. Italijanski razvojniki so želeli nekaj več, 130-konjskemu motorju so namreč dodali še manjšega električnega. Žal ne govorimo o klasičnem hibridu, ki bi se sploh pri mestni vožnji ves čas vključeval in zmanjševal porabo, temveč o blagem hibridu, ki pa se vključi le v redkih razmerah in pri hitrostih pod 25 kilometrov na uro, predvsem pri speljevanju. Njegov namen tako ni dosežen, poraba 7,6 litra pa je bila celo višja kot pri karoqu (7,2). Omembe vredna sta tudi radarska tempomata. Karoqov deluje za čisto desetko od hitrosti 0 kilometrov na uro dalje, pamet tonalovega pa je žal omejena, saj je hitrostna letvica postavljena pri 30 km/h. Prevedeno to pomeni, da v mestni vožnji ni uporaben, prav tako ne, ko vozimo v počasni koloni. Za nameček se nam je v hudem deževju zgodilo, da radar in senzorji sploh niso delovali. Škoda je povedla z 2:0.

Nakup avtomobila je večen boj med razumom in čustvi. Če stavite samo na čustva, potem je alfa romeo tonale prava izbira in sploh ne glejte naprej. Zagotovo je v svojem razredu srednje velikih športnih terencev oblikovana najlepše. Še posebej, če hkrati pogledate karoqa, ki je vse prej kot lep. A saj veste, kaj pravijo, bolje je biti dober po srcu, kot pa lep. Je pa tudi notranjost alfe romeo zasnovana presenetljivo kakovostno, pri obeh pa je ergonomija na visoki ravni, ob barvnem zaslonu na dotik so namreč na voljo tudi gumbi za nadzor klimatske naprave, do različnih menijev pa lahko dostopamo tudi prek stikal na volanskem obroču. Tonale je tako znižal izid na 2:1, a je do konca ostalo premalo časa, da bi izid spreobrnil. Več pa v sklepu.

vzporedni test Alfa romeo tonale 1,5 hybrid DCT7 130 speciale in škoda karoq 1,5 TSI DSG sportline

