Topničarji so bili po ekspresnem zadetku Gabriela Martinellija v 57. sekundi večino preostanka dvoboja boljši tekmec. Pripravili so si več zrelih priložnosti in na koncu zasluženo slavili osmič v sezoni.

Liverpool je sicer dvakrat izenačil, najprej v 34. minuti, ko je drugič v sezoni zadel Darwin Nunez, sicer 100-milijonska okrepitev rdečih pred začetkom sezone. Še pred polčasom je za vodstvo domačih poskrbel Bukayo Saka. V drugem je Roberto Firmino izenačil v 53. minuti, nato pa je vajeti igre prevzel Arsenal. Varovanci Mikela Artete so premoč kronali v 76. minuti, ko je z bele pike znova zadel Saka.

Arsenal je bil brez zmage na zadnjih sedmih tekmah proti Liverpoolu, zadnje štiri je izgubil s skupno gol razliko 1:12. Tokrat pa je kronal boljšo formo z začetka sezone in vnovič skočil na vrh prvenstvene lestvice.

Tam ima 24 točk oz. točko prednosti pred Manchester Cityjem, ki je v soboto s 4:0 ugnal Southampton. Tretji je s štirimi točkami zaostanka za mestnimi tekmeci iz Londona Tottenham. Varovanci Antonia Conteja so z 1:0 ugnali Brighton, ki je šesti. Vmes sta še Chelsea s 16 in Newcastle s 14 točkami. Oba sta visoko slavila. Chelsea je bil s 3:0 boljši od Wolverhamptona, Newcastle pa s 5:1 od Brentforda.

Drevi bo še obračun Evertona in Manchester Uniteda, v ponedeljek pa bosta krog zaključila Nottingham Forest in Aston Villa.