Samo iz Mercedes-Benza so pred kratkim tako sporočili, da so lani v različnih racijah, ki so jih na njihovo spodbudo sprožili po različnih delih sveta, skupno jih je bilo kar 650, zasegli več kot 1,86 milijona ponarejenih rezervnih delov, ki ne le škodijo njihovi znamki, temveč so zaradi sumljive kakovosti izredno nevarni za uporabnike. Leto pred tem so zasegli 1,7 milijona takšnih delov, kar kaže na to, da se število ponaredkov veča. Še huje pa je torej s ponudbo preko spleta, saj so pri Daimlerju po poročanju spletne strani autoevolution.com navedli tudi, da se je spletno trgovanje s ponarejenimi deli iz različnih delov sveta v zadnjem času potrojilo in da so preko svoje posebne enote za zaščito intelektualne lastnine dosegli, da se je s spletnih platform umaknilo 138.000 ponarejenih rezervnih delov. Še bolj konkretni so bili pri Porscheju, kjer so že leta 2019 kot glavni vir 200.000 ponarejenih delov, ki so jih zasegli sami, označili Kitajsko.

»Težava« omenjenih replik oziroma ponaredkov pa je tudi, da so videti vedno boljše in jih je vedno težje ločiti od originalov, ki so lahko tudi desetkrat dražji. Povsem drugače pa je, ko so ti deli v uporabi – prav pri autoevelutionu so testirali posamezne ponaredke in ugotovili, da se lahko denimo platišče dobesedno skrivi že, ko so zapeljali v luknjo na cesti. Kaj se lahko zgodi z drugimi podobnimi vitalnimi deli avtomobila pri višjih hitrostih in kakšno posledico ima to lahko za potnike in druge udeležence v prometu, si niti pomisliti ne upamo...

Zaključek je torej jasen – pri rezervnih delih ne gre varčevati in najbolje je, da se njihovem naročanju preko spleta ognete ter zaupate serviserjem, ki vam za kakovost vgrajenega dela jamčijo tudi z garancijo. Pri čemer pa nikakor ne pravimo, da je treba kupovati le originalne dele. Poleg njih so prav tako primerni tudi tako imenovani originalnim enakovredni deli, ki jih proizvajajo isti dobavitelji, kot proizvajajo originalne dele, le da je artikel zapakiran v škatli dobavitelja in v večini primerov ne vsebuje originalne kataloške številke. Odločitev je vaša.