Wendy Schmidt je postala prva krmarka v zgodovini regate, ki je osvojila pokal. Dejala je, da je bila to zanjo najboljša regata v desetletje in pol dolgi karieri. "Upam, da sem prva med mnogimi ženskami, ki bodo še zmagale na Barcolani. Za zmago je pomembno, da vsak na jadrnici opravi svoje naloge. To nam je danes uspelo na najboljši način, pa tudi meni za krmilom," je za italijanski Rai povedala Wendy Schmidt, žena nekdanjega izvršnega direktorja Googla Erica Schmidta.

Organizatorji Barkovljanke so pričakovali okrog 2000 jadrnic, registriranih za nastop pa je bilo precej manj, 1614. Ob jubilejni 50. izvedbi leta 2018 so v vseh kategorijah zabeležili rekordnih 2689 vpisanih posadk.

Tekmovanje je potekalo v burji, ki je na nekaterih delih regatnega polja pihala tudi s prek 20 vozli. Kljub temu se je regatni odbor odločil, da bodo startale vse kategorije, tudi najmanjše jadrnice. A je udeležence pozval, da naj se odločijo za nastop le, če imajo dovolj znanja in veščin za take razmere, ki so bile kot pisane na kožo velikim jadrnicam.

Na prvi boji je bila prva Deep Blue, Arca na drugem mestu pa je imela težave z gennakerjem, ki se je odpel. Do druge boje je Arca znižala zaostanek na 30 metrov, na 240 metrov pa je razlika med vodilnima jadrnicama narasla na tretji boji. Deep Blue je vodila tudi na četrti boji, sledile so Arca, Portopiccolo in Way of Life. Sledila je le še zadnja stranica regatnega polja, ki ni več spremenila vrstnega reda.

»Startali smo noro dobro, potem pa se je strgalo sprednje jadro in smo zaradi popravljanja škode na gennakerju izgubili preveč časa za boj za sam vrh. Nato smo lovili tekmece, 200 metrov nam je zmanjkalo, da bi prehiteli tudi tretjeuvrščeno jadrnico. Škoda, da nam je drugo leto zapored zmanjkala pika na i, lani smo imeli težave z jamborom. Bili smo pripravljeni za zmago, ampak to je pač šport,« je povedal Gorazd Mauri, direktor ekipe EWOL, pod katero sodi jadrnica Way of Life.

Mauri je že nekaj dni pred startom napovedal, da bo Deep Blue zelo nevarna v boju za zmago. »Je široka, rabi malo več časa, da se premakne, ker je težja. Ko pa dobi hitrost, je strašna,« je ocenil. Zmagovita ameriška zasedba je za 13 navtičnih milj dolgo regato s startom med Barkovljami in gradom Miramar ter ciljem na Velikem trgu potrebovala manj kot uro, 57 minut in 47 sekund.

Jadrnica Deep Blue je prvič nastopila na Barkovljanki in je v lasti Wendy Schmidt. Zgradili so jo pred dobrima dvema letoma in je med vsemi maksi jadrnicami na letošnji regati najnovejša. V posadki, ki jo sestavljajo jadralci iz ZDA, Avstralije in Nove Zelandije, pa je bil edini Tržačan Alberto Visentini kot poznavalec lokalnih razmer. Svetoval je med drugim, da lahko uženejo Arco, favoritinjo v takih vetrovnih razmerah, le z dobrim startom in vodstvom na prvi boji, nato pa "pokrivajo" tekmice v nadaljevanju.

Posadka Way of Life se letos pripravljalnih regat ni udeležila in je imela le slab teden dni treningov. Vinčec je po dveh zaporednih uvrstitvah med prvo trojico tokrat končal četrti. Zmagal je v letu 2019, po letu premora zaradi pandemije, ko ni bilo tekmovanja, pa je bil drugi lani, ko je slavila Arca. Najuspešnejši slovenski predstavnik na Barcolani ostaja Mitja Kosmina, med letoma 1995 in 1997 je trikrat zmagal z Gaio Legend, zaradi tega je slovenska posadka pokal prejela tudi v trajno last, leta 2009 pa je bil za četrto slavje prvi z Maxi Jeno.

Top na vojaški ladji Amerigo Vespucci je ob 10.30 naznanil začetek letošnje izvedbe Barcolane, ki se je vrnila v čase pred pandemijo, tudi s številnimi dogodki in stojnicami na obali pred Trstom od začetka oktobra. Vnovič je bila v soboto tudi regata Na Barcolano iz Slovenije.

Na sedmi izvedbi je slavila Maxi Jena Miloša Radonjića, ki je bil na osrednjem nedeljskem dogodku nato peta. Slovenski sobotni del se je začel v Portorožu. Zaradi premajhne hitrosti vetra so jo skrajšali, cilj je bil pri Debelem rtiču. Druga je bila jadrnica Adriatic Europa Dušana Puha, zmagovalca prve izvedbe regate leta 2015. Na startu je bilo 41 posadk, ena manj od doslej rekordne udeležbe.