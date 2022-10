Standup tisto drugo

Takole: obstajajo stavbe, katerih usoda razkriva duha časa v vsakem obdobju. Takšno je naselje, v katerem s kratkimi prekinitvami živim v Sarajevu že skoraj pol stoletja. Imenuje se Džidžikovac in je primer uvajanja idej moderne. Osem zgradb, ki se kot slap spuščajo vsaka po eno nadstropje po pobočju v središču Sarajeva, med seboj so povezane z balkoni, tisti balkoni, ki štrlijo iz zgradbe in niso povezani med seboj, pa imajo zaobljen konec. Kompleks so leta 2004 razglasili za nacionalni spomenik, a njegove sanacije po zadnji vojni niso nikoli izpeljali. Zdaj stoji, resno načet in pozabljen, okrog so gradbišča novih zgradb. Vmes so zelene površine, ki pa niso v tako strašnem stanju. Kompleks stoji kot stari gospod v raztrganem plašču, nekakšno opozorilo na to, da je nekoč obstajala socialna interakcija in da vse na tem svetu načenja zob časa in daje nove pomene.