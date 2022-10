Kordiš izpade kot izvirnik, ker na najbolj učinkovit, neposreden in tudi iskren način artikulira posledice stališč, ki jih v bolj omiljeni obliki izražajo mnenjski voditelji in mediji, ki krojijo slovenski mainstream. To se najbolje vidi na področju zunanje politike. Če drži, kot smo tolikokrat brali v slovenskem tisku in slišali od uglednih intelektualcev, da krivdo za vojno v Ukrajini v enaki meri nosita Rusija in Nato – potem je Kordiševo stališče o izstopu Slovenije iz Nata pravzaprav edino odgovorno. Pozicije, ki kot ustaljena modrost lebdijo v slovenskem javnem prostoru, pripeljejo do njihovega logičnega zaključka.

Na nedavnem soočenju smo tako videli, da se večina kandidatov drenja v putinospravaški niši: razen Logarja, Pirc Musarjeve in Cigler Kralja so prav tekmovali, kdo bo zavzel do Rusije popustljivejšo držo. In kdor odloča, koga izmed njih v imenu slovenske države poslati na romanje k Putinovi dvajsetmetrski mizi, bo moral priznati, da bi se predrzni Kordiš v Kremlju bolje znašel od simpatično meglenega Brgleza. Delo