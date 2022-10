Nadpovprečno število sodnikov in podpovprečne plače

Pri Svetu Evrope so objavili poročilo o učinkovitosti pravosodja v 44 državah članicah. Poročilo na več mestih izpostavlja tudi Slovenijo, ki še vedno velja za državo z veliko sodišči in sodniki. Oziroma sodnicami, saj Slovenija sodi med države, kjer so ženske sodnice v izraziti večini.