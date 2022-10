Incident je še toliko bolj razburil dirkače, saj je sosledje dogodkov v Suzuki in trčenje v eno od tovrstnih dvižnih vozil botrovalo kasnejši smrti francoskega dirkača Julesa Bianchija pred osmimi leti. Slednji je bil po operaciji glave po nesreči oktobra 2014 več mesecev v komi, umrl pa je julija naslednje leto.

Tokrat je imel bližnje srečanje brez trčenja z vozilom na robu cestišča še en Francoz Pierre Gasly (AlphaTauri). »Bil bi mrtev, če bi zadel v to vozilo,« je v tistem trenutku dejal dirkač, ki se prihodnje leto seli k Alpinu.

Delovno vozilo se je na stezi znašlo po zdrsu Španca Carlosa Sainza ml. (Ferrari) v ograjo, kar je ob težavah z vidljivostjo izzvalo rdečo zastavo na mokri stezi v Suzuki.

»To ni sprejemljivo,« je po dirki novinarjem dejal Gasly. »Na podoben način, v podobnih deževnih razmerah ter z dvigalom v pesku smo pred leti izgubili Julesa Bianchija. Ne razumem, kako se lahko osem let kasneje znajdemo v podobnem položaju, ko je na stezi znova takšno vozilo in smo dirkači še na stezi. Pa tokrat to vozilo niti ni bilo v pesku, temveč kar na idealni liniji,« je še razlagal Francoz.

»Gre za pomanjkanje kakršnegakoli spoštovanja do Julesa, njegove družine in bližnjih ter pravzaprav vseh nas,« je še dodal Gasly in spomnil na zadnjo smrtno žrtev v F1.

Nedeljska dirka se je začela ob močnem deževju, prekinitev pa je sledila že po nekaj krogih. Gaslyja so sicer komisarji preiskovali, ker je pod rdečo zastavo vozil prehitro, še piše AFP. Gasly je namreč želel ujeti priključek za varnostnim vozilom, potem ko je po Sainzovi nesreči moral na postanek z obtičanim delom oglasnega panoja za sprednjim krilcem.

Organizatorji dirke so po koncu dejali, da je Gasly vedel, da bi utegnili biti na stezi varnostniki ter druge ovire, obenem pa je priznal, da je vozil prehitro, dodajajo pri AFP. Vseeno je incident izzval ostre kritike dirkačev in predstavnikov ekip, ki so se strinjali, da je imel Francoz ob vsem dogajanju in slabši vidljivosti na stezi precej sreče.

»Kakršnekoli so že razmere, nikoli ne bi smeli videti dvigala, dokler so dirkači na stezi,« je po dirki dejal Mehičan Sergio Perez (Red Bull). Na koncu je bil po kazni Monačanu Charlesu Leclercu (Ferrari) drugi, tik za moštvenim kolegom Maxom Verstappnom. Ta je štiri dirke pred koncem slavil svoj drugi naslov svetovnega prvaka.

»Nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. To se ne bi smelo zgoditi,« je še dodal Perez. Verstappen je prav tako ocenil dogajanje na stezi. »Trčenje s takšnim vozilom je nevarno ne glede na hitrost. Ko voziš za drugimi dirkači, se želiš v dežju vedno izogniti pršenju, zato greš levo ali desno, ker ničesar ne vidiš. Potem se lahko zgodi vse,« je dodal.

Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) je sicer po dirki sporočila, da je vse potekalo po pravilih, a da bodo kljub temu temeljito analizirali današnjo preizkušnjo po številnih kritikah dirkačev in šefov moštev.

»Tudi za varnostnim avtomobilom vozimo 100 ali 150 km/h in ničesar ne vidimo. Ne vem, zakaj moramo še naprej tvegati v takšnih razmerah in na stezo pošiljati takšna vozila. Zakaj bi tvegali, če bi že tako prekinili dirko z rdečo zastavo?« se je po dirki spraševal Sainz.