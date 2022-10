Že pred začetkom poletja je ZDUS predlagal izredno uskladitev pokojnin za tri odstotke, Sindikat upokojencev Slovenije, ki deluje v okviru Zveze svobodnih sindikatov, pa za 3,5 %. Pred sejo sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je sklicatelj izračunal, da bi se pokojnine lahko izredno uskladile za 4,4 %, kar so nekateri novinarji zmotno pripisali Zvezi društev upokojencev Slovenije. Na seji sveta ZPIZ 22. septembra 2022 so sestankujoči oblikovali sklep, v katerem niso upoštevali predloga ZPIZ iz gradiva za sejo, temveč so sklenili, da naj se pokojnine uskladijo v okviru finančnih zmožnosti države.

Neodzivnost slovenske vlade za blažitev posledic inflacije za tretjino slovenskega prebivalstva, ki jo predstavljamo upokojenci, je naravnost sramotna. Arogantni odnos ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca do slovenskih upokojencev je katastrofalen. Predsednik vlade, za katerega sem prebral, da spada med zagovornike davoške strategije, s tem v skladu nima interesa, da bi olajšal življenje upokojencev. Za njega in njemu podobnim smo upokojenci očitno breme, ki se ga je treba v čim krajšem času otresti, tudi tako, da ga ob naraščajoči draginji izstradajo do smrti. Kje so sedaj Socialni demokrati, ki so v svoj program do leta 2030 z zvenečim naslovom »Nov začetek« omenjali tudi izboljševanje socialnega položaja upokojencev? Volitve so za njimi, položaji so razdeljeni in zdaj: »Koga še brigajo upokojenci?«

Predsedniku vlade Robertu Golobu ter ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luki Mescu javno zastavljam vprašanje, kdaj in če sploh načrtujejo izredno uskladitev pokojnin za upokojence? To še posebej, ker se je v blagajno ZPIZ v prvem poletju nateklo za okoli 9 odstotkov več denarja kot v enakem obdobju lani.

Odgovorno predlagam predsedniku vlade, da v čim krajšem času opravi tudi rekonstrukcijo vlade in iz nje odslovi ministra Luko Mesca, ki se je v dosedanjem času izkazal za izjemno neučinkovitega in neoperativnega, kar se še posebej jasno odraža z mečkanjem v zvezi z izredno uskladitvijo pokojnin zaradi naraščajoče inflacije. Ali bomo zaradi njegove neučinkovitosti ceh plačali upokojenci, medtem ko se celotnemu javnemu sektorju občutno zvišujejo plače, regres za letni dopust, nadomestila za prehrano ter prevoz na delo, ter ko sindikat zdravnikov izkorišča svojo priložnost, da z izsiljevanjem doseže izločitev zdravnikov iz enotnega plačilnega sistema za javni sektor?

Ko minister za delo Luka Mesec skoraj pol leta ne najde časa, da bi na sejo vlade podal predlog za izredno uskladitev pokojnin, pa ima dovolj časa, da se ukvarja z aktivnostmi, ki peljejo k razgradnji obstoječega pokojninskega sistema. Istočasno njegov strankarski kolega Miha Kordiš kot predsedniški kandidat razlaga, kako bo treba priti do univerzalnega temeljnega dohodka, to pa pomeni, da se v prihodnosti upokojencem obetajo enake pokojnine, ne glede na višino in na čas trajanja vplačil v pokojninsko blagajno. Zavedati se moramo, da je univerzalni temeljni dohodek tudi sestavni del davoške strategije, katere očitni cilj je da, poleg depopulacije svetovnega prebivalstva svojo strategijo usmerja v dodatno povečevanje socialnih razlik med bogatimi in revnimi. Levica, ki se deklarira za socialno stranko, bi morala te prikrite cilje prepoznati, pa jih očitno ne.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi