Razvoj industrijske cone Tris Kanižarica

Občina Črnomelj je bila uspešna na razpisu gospodarskega ministrstva in je za razvoj ekonomsko-poslovne cone Tris Kanižarica pridobila nekaj več kot 942.000 evrov, preostalih 493.000 evrov, potrebnih za načrtovano naložbo, pa bo primaknila sama. Gre za ureditev infrastrukture, izdelavo vizije cone ter vzpostavitev informacijsko-komunikacijskega omrežja s ciljem podpore delovanju cone, povezovanju obstoječih in pridobivanju novih podjetij. Tako bodo na zdaj še degradiranem delu območja, kjer se je pred leti razvila največja črnomaljska poslovna cona, uredili več delov cest v skupni dolžini več kot 700 metrov, pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod, pločnike, projekt zajema tudi zasaditev in postavitev male sončne elektrarne, ki bo zagotavljala samooskrbo z električno energijo za celotno poslovno cono. Območje nekdanjega rudniškega kompleksa bo imelo po zaključku projekta zagotovljeno vso potrebno infrastrukturo za nemoteno delovanje, so sporočili z občine Črnomelj. Glavni razlog za prijavo na razpis je bilo veliko zanimanje podjetij za tamkajšnja zemljišča, tako med že obstoječimi, ki se želijo širiti, kot tudi med novimi.