Njun deseti medsebojni dvoboj, prvi v kazahstanski prestolnici, je trajal vsega uro in 16 minut. Odločilni sta bili osma igra prvega in peta igra drugega niza, ko je Đoković prišel do odločilnih odvzemov servisa tekmecu ter osmič premagal Grka. Štiriindvajsetletni Atenčan je v 23. finalu naskakoval prav tako jubilejno deseto lovoriko, a proti trenutno sedmemu igralcu sveta ni imel pravih možnosti. V dvoboju si ni priigral niti ene priložnosti za "break", medtem ko je Đoković izkoristil dve od petih. Za srbskega zvezdnika je današnja zmaga jubilejna 90. na najvišji ravni tenisa, s čimer se je približal Rafaelu Nadalu (92) in Ivanu Lendlu (94), ki na večni lestvici zasedata četrto oziroma tretje mesto. Pred njima sta še Roger Federer (103) in Jimmy Connors (109).

Za 21-kratnega zmagovalca turnirjev za grand slam je bil to sicer 128. finale v karieri in peti v letu 2022, v katerem je odigral šele deveti turnir, deseti vključno z Laverjevim pokalom. Osvojil je četrto lovoriko. Pred tem je bil najboljši v Rimu, Wimbledonu ter pretekli konec tedna v Tel Avivu.

Po zmagi v Astani se je Srb na podlagi dosežkov v letu 2022 uvrstil tudi na zaključni turnir najboljše osmerice lestvice ATP, ki bo novembra v Torinu. Đoković je sicer po tem točkovanju šele deseti, a pravila ATP določajo, da lahko zmagovalci katerega od grand slamov na zaključnem turnirju zaigrajo, v kolikor si zagotovijo mesto med dvajseterico ob koncu sezone. V Torinu bodo poleg Đokovića in Cicipasa igrali še Carlos Alcaraz, Nadal ter Casper Ruud. Blizu uvrstitvi sta tudi Danil Medvedjev in Andrej Rubljov.