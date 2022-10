Današnje dogajanje na Japonskem je zaznamoval kaos na začetku in koncu, vmes pa dolgo čakanje zaradi dežja. Na skrajšani dirki - prevozili so le 28 krogov od načrtovanih 53 - je bil sicer na cilju za zmagovalcem Verstappnom drugi Monačan Leclerc (Ferrari), tretji pa drugi Red Bullov dirkač Mehičan Sergio Perez.

A vodstvo tekmovanja je nekaj minut zatem zaradi kršenja pravil, ker je skrajšal zadnji zavoj, kaznovalo Monačana s petsekundnim pribitkom, to pa je pomenilo, da je zdrsnil na tretje mesto.

To pa je bilo obenem dovolj, da se je razlika med tekmecema v boju za naslov povečala in je Nizozemec že predčasno postal prvak, drugič po sezoni 2021. A niti svežemu dvakratnemu prvaku ni bilo povsem jasno, ali je res postal prvak, v medijih in na družbenih omrežjih so se pojavljala preračunavanja in ugibanja - je ali ni? Nazadnje je vendarle tudi vodstvo tekmovanja s čestitko dvakratnemu prvaku na Twitterju po več kot desetih minutah negotovosti potrdilo, da je naslov za letošnjo sezono oddan.

Pravega dirkanja je bilo danes sicer bolj malo. Japonsko dirko je po prvem startu zaznamovala prekinitev po le treh krogih, ko je zaradi trčenja Ferrarijevega dirkača Carlosa Sainza v zaščitno ogrado in odstopa Alexa Albona najprej posredoval varnostni avtomobil, potem pa so jo prekinili z rdečimi zastavami.

Pozneje so v dežju najprej nameravali izvesti nov start, a so ga zaradi neugodnih vremenskih razmer dvakrat prestavili. Zaradi časovnih omejitev (dirko morajo izpeljati v največ treh urah) pa je nato zmanjkalo časa za izvedbo vseh načrtovanih krogov. Po dolgem čakanju je vodstvo tekmovanja naposled dirkače manj kot uro pred iztekom spustilo na stezo, začeli so za varnostnim avtomobilom, v še vedno zelo težkih razmerah pa so nato dirkali le 40 minut. Dirkači so začeli na pnevmatikah za dež, na stezi, ki se je medtem delno posušila, pa se je nato večina odločila za menjavo za tiste s srednjim profilom.

Nizozemec je bil trdno v vodstvu, se je pa ob koncu razvil ogorčen boj za drugo mesto med Leclercom in Perezom. Očitno so v ekipi Red Bull preračunali, da morajo Leclerca spraviti na tretje mesto, pa bo naslov v Nizozemčevih rokah. Ko so dirkači prečkali ciljno črto, je bil za zmagovalcem Verstappnom sicer drugi še Monačan, toda ker si je skrajšal pot, je dokaj hitro sledila odločitev o kazni in menjavi vrstnega reda na stopničkah, kjer je Perez dobil drugo mesto. Precej dlje pa je nato trajalo, da so potrdili še novico o tem, da je Verstappen ubranil lansko lovoriko.

Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, je negotovost glede točk povzročilo ugotavljanje, ali bodo dirkači dobili polne točke ali ne. Ker niso prevozili celotne predvidene dirke, bi sicer morali dobiti manj točk od predvidenih, a je vodstvo tekmovanja pozneje pojasnilo, da se je dirka po prekinitvi nadaljevala in ne začela znova.

»To je noro. Kakšno leto je za nami, to je neverjetno. V zadnjih dveh letih si česa podobnega skoraj nisem mogel predstavljati. Lani sem se boril do konca, letos pa smo imeli res dober dirkalnik. Hvaležen sem vsem, ki so kakor koli prispevali k uspehu,« je dejal Verstappen. »Mislim, da je prvi naslov bolj čustven, je pa ta drugi morda še lepši, glede na vse, kar se je dogajalo, z zmagami, sijajnim dirkanjem, moštvenim delom ...« je še dodal dvakratni prvak. Njegov prvi odziv je bil sicer kar malo nenavaden: ko so mu še na poti do zmagovalnega odra povedali, da je po vsej zmedi le prvak, je namreč vprašal: »A ste prepričani?«

»Mislili smo, da ne bodo podelili polnih točk in da bo ena točka zmanjkala. To so več kot sanje, Max je bil res prepričljiv v sezoni in ekipo je dvignil na visoko raven,« pa je nov uspeh pospremil vodja moštva Red Bull Christian Horner.

V SP ima zdaj Verstappen 366 točk, kar je neulovljiv naskok. Na drugem mestu je po novem Perez z 253, točko manj ima Leclerc. Med konstruktorji pa sezona še ni odločena, ima pa Red Bull s 619 točkami veliko prednost pred Ferrarijem (454). Verstappen je z današnjo zmago, 32. v karieri na 159. dirki, že pri 25 letih (rojstni dan je imel 30. septembra) postal dvakratni prvak in se na seznamu najboljših v zgodovini pridružil Fernandu Alonsu, Albertu Ascariju, Grahamu Hillu, Jimu Clarku, Emersonu Fittipaldiju in Miki Häkkinenu, ki so tudi bili po dvakrat prvaki formule 1.

Do konca zdaj že odločene sezone so le še štiri preizkušnje, naslednja čez 14 dni v ameriškem Austinu.