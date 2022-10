Služba za nujne primere je izdala več kot deset ukazov za evakuacijo zaradi poplav v nizko ležečih soseskah na severozahodnem obrobju Sydneyja in drugih delih Novega Južnega Walesa. Izdala je tudi opozorila za približno 20 drugih ogroženih območij države, naj se pripravijo na evakuacijo ali na izolacijo, ko reke narastejo.

Padavine so se umirile, vendar se poplavne vode še vedno izlivajo v narasle reke v notranjosti države in v osrednjih delih obale Novega Južnega Walesa, je sporočil državni meteorološki urad.

»Na naših cestah je zelo nevarno, opažamo veliko nenadnih poplav in reke očitno še vedno naraščajo,«j e na novinarski konferenci povedala komisarka državne službe za izredne razmere v zvezni državi Novi Južni Wales Carlene York. V Sydneyju je letos padlo največ padavin od začetka beleženja leta 1858. Vzhodno Avstralijo so marca že prizadele hude poplave, ki so terjale več kot 20 smrtnih žrtev in evakuacijo na tisoče ljudi. Izredne razmere so se nato julija ponovile.