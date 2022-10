Obsežen septembrski nočni požar je gasilo 133 gasilcev. Zgradba je bila popolnoma uničena, zato so gasilci in policisti opozarjali, da obstaja nevarnost podrtja. Poškodovani so bili tudi stanovanja v bližini, nekaj vozil in stekla na sosednjih objektih zaradi visokih temperatur v požaru.

»Notranjost je v celoti zgorela, ostali so samo zidovi, obstaja nevarnost, da se bo stavba sesedla sama vase,« so o nastali škodi dan po požaru pojasnili iz kabineta kranjskega župana Matjaža Rakovca. Na občini so poskrbeli za 60 evakuiranih oseb. Večina je začasno nastanitev kasneje našla pri svojcih oziroma prijateljih, za sedem oseb je Civilna zaščita MOK poskrbela z začasno namestitvijo v Dijaškem domu Kranj.

Kranjski kriminalisti so opravili podroben pregled okolice in določenega dela notranjosti zgradbe ter opravili več razgovorov. Vzroka za požar še niso pojasnili javnosti, so pa povedali, da zbrana obvestila niso kazala na kaznivo dejanje.

Zaradi današnjega ponovnega vžiga na pogorišču Majdičevega mlina je bil nekaj časa vnovič zaprt Jelenov klanec v Kranju. Na kraju so bile intervencijske službe. »Požar so gasilci pogasili. Okoliščine kažejo na samovžig na požarišču,« so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

»Do samovžigov v pogorelem mlinu prihaja skoraj vsakodnevno. V stavbi je še veliko lesenega materiala in dokler ta ne bo očiščen, bo tako. Za to je odgovoren lastnik stavbe. Dim običajno opazijo stanovalci v bližini stavbe, ki nas pokličejo na pomoč. V stavbo zaradi nevarnosti oziroma neprehodnosti ne smemo vstopati, zato od zunaj zalijemo mesto vžiga v kleti stavbe in pogasnimo dim, « je pojasnil direktor Gasilsko reševalno službe Kranj Tomaž Vilfan.