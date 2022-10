»Zato pa Slovenija predstavlja za nas vedno nov izziv, saj zahteva nenehno inovativnost in kreativnost. Slovenija je za Hrvaško izjemno pomemben trg tudi zato, ker zaradi specifičnosti na njem uresničujemo svoje dolgoročne strateške cilje, in sicer celoletni turizem,« je poudaril Bruno Bonifačić. Ob tej priložnosti je predstavil aktualno kampanjo, s katero bodo v prihodnje nagovarjali slovenskega gosta.

Kampanja »Tvoj čas, tvoje življenje, tvoje doživetje« sporoča raznolikost hrvaških turističnih produktov. Poudarek je na destinaciji, posamezniku in izkušnji, saj je doživetje tisto, ki pusti vtis s potovanja. Tako so glavni produkti aktivni turizem, narava in ruralni turizem, pri čemer sta prva dva po besedah Bonifačića tudi logična izbira, saj so Slovenci navdušeni športniki in ljubitelji narave. »Hrvaška zato v tem smislu lahko Slovencem ogromno ponudi, saj se ponaša s številnimi naravnimi zakladi in možnostmi za aktivnosti na prostem, ki jih je vedno več.«

Kampanja »Doživi domače, razišči ruralno Hrvaško«, ki trenutno poteka samo na Hrvaškem in promovira hrvaško notranjost, pa je, kot poudarja sogovornik, tudi zaradi bližine obeh držav privlačna za slovenskega gosta. »Naloga Hrvaške turistične skupnosti pa je gostom približati bogastvo hrvaškega ruralnega območja in notranjosti države, katere potencial želimo močneje izkoristiti za razvoj trajnostnega turizma. Eden od ciljev strategije trajnostnega razvoja turizma do leta 2030 je celoletni in regionalno bolj uravnotežen turizem. Ruralna območja Hrvaške skozi vse leto domačim in tujim turistom ponujajo peščico vsebin, ki jih ta akcija »odkriva«, od aktivnosti v naravi, uživanja v pristni gastronomski ponudbi do raziskovanja zgodovinskih znamenitosti in spoznavanja kulture življenja lokalnega prebivalstva. Tovrstna ponudba vse bolj privablja sodobne turiste, o čemer priča podatek, da je turistični promet celinskih držav v tekočem delu leta dosegel 95 odstotkov glede na enako obdobje leta 2019,« je pojasnil Bonifačić. vl