Potem pa je prišla korona, zato bo prireditev Frikafest & Kmečki praznik Tolmin ta konec tedna izvedena drugič. Kot je povedala Mateja Leban iz Turizma Doline Soče, se bo festival začel v petek, torej pojutrišnjem popoldne s starimi recepti, kulinarično delavnico, pogovori o stavbni dediščini in večernim koncertom z Markom Stankovičem. V soboto sledi celodnevno praznovanje. To je čas, ko se vračajo kmetje s planin. Na festivalu si bodo lahko obiskovalci v soboto ogledali razstavo plemenske živine, razstavo malih domačih živali, ob 11. uri pa bo še avkcija goveda.

Pokušina sirov

Seveda pa bo to pravi praznik za ljubitelje sira, saj bodo na ogled najboljši siri, ki jih bodo lahko na tržnici tudi kupili. »Letos bo na Frikafestu sodelovalo kar osem sirarjev, ki bodo predstavljali in prodajali svoje izdelke na tržnici. Veste, v planinah delajo tradicionalni planinski sir, in to že stoletja. Glede recepta pa so sirarji bolj redkobesedni, povedati znajo le, da je za izjemno aromo in fantastičen okus najbolj zaslužna edinstvena narava Soške doline,« se je nasmejala Mateja Leban.

Sicer se bo v teh dneh dogajalo res veliko vsega. Poleg že omenjene tržnice lokalnih izdelkov in bogate kulinarične ponudbe ter razstave plemenske živine in malih živali bo na obisku Ranč Pelance s poniji, točno opoldne pa bo prav posebno srečanje harmonikarjev. V hotelu Dvorec Tolmin bo potekalo državno tekmovanje v peki pit, med 11. in 12. uro pa jih boste lahko tudi pokusili.

Delavnice za otroke

V Kinogledališču Tolmin bo razstava najboljših sirov iz Soške doline, dopoldne pa bo tam tudi delavnica Sir in vino s Tonijem Gomiščkom. Na vprašanje, ali so dobrodošle tudi družine oziroma ali pripravljajo tudi kaj za otroke, je Mateja Leban povedala: »Na Mestnem trgu bo delavnica za otroke, ki bodo zaposleni z lesom in slamo, ob tem bodo predstavljeni seniki med Kobaridom in Tolminom, Tolminski muzej pa pripravlja še nekaj prijetnih in zanimivih presenečenj. Tudi v starem mestnem jedru Tolmina bo kar nekaj dogodkov, namenjenih otrokom: Nataša Hvala bo vodila delavnico polstenja, skupaj s skupino Razor bo tam otroška delavnica folklornih plesov.«

Krompir in sir

Potem pa se bo začelo zares: tekmovanje v pripravi frike. Mateja Leban: »Frika je tradicionalna pastirska jed in tolminska velika specialiteta. Narejena je iz sira in krompirja, spečena na vroči ponvi. Ima pa, kot je seveda že pravilo v Sloveniji za vsako jed, vsaka vas nekoliko drugačen recept in vsak kuhar pri pripravi frike doda nekaj svojega. Skoraj pri vseh ponudnikih hrane jo bodo obiskovalci lahko pokusili. Vabljeni pa so seveda tudi na tekmovalni del v pripravi frike, kjer bo šest ekip tekmovalo, katera speče najboljšo. Posebnost tega tekmovanja je, da bodo obiskovalci lahko sodelovali kot ocenjevalci.« Ob 19.30 bodo razglasili najboljše.