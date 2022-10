Mobilne hišice so zanimive, ker omogočajo udobno bivanje za vso družino. Opremljene so z lastno kopalnico in kuhinjo, imajo tudi dve ali tri spalnice. Prav tako v njih najdemo klimatsko napravo, ki v hladnejših dneh omogoča ogrevanje prostora.

Terme Čatež

V kampu Term Čatež imajo v zadnjih letih odlično ponudbo najema Adriinih mobilnih hišic, ki so opremljene tudi z dodatnim ogrevanjem. Cene najema mobilnih hišic v Termah Čatež so odvisne od terminov – med krompirjevimi počitnicami so cene od 134 do 137,50 evra na noč. Cene, ki so bile preverjene 26. septembra, se lahko še spremenijo, vključujejo pa tudi kopalne vstopnice. V Termah Čatež bo med jesenskimi počitnicami možnost klasičnega kampiranja, vabijo tudi turiste z avtodomi.

Kamp Adria, Ankaran

Kamp Adria je edini kamp ob slovenski obali, ki omogoča najem mobilnih hišic za 4, 5 in 6 oseb. Lani so v bližini morja postavili nove premium mobilne hišice slovenskega proizvajalca Adria Dom. Gostom kamp omogoča kopanje v notranjem bazenu in velnes. Lokacija je zanimiva za kolesarjenje ob slovenski obali; na primer do Kopra ali Izole je pot primerna tudi za otroke. Priporočamo obisk plaže, imenovane Pokopališče školjk, in naravnega rezervata Škocjanski zatok.

Cene najema mobilnih hišic v času krompirjevih počitnic so odvisne od termina – višje cene so od 29. oktobra do 1. novembra, nižje pa od 2. do 6. novembra. Premium mobilne hišice so že zasedene. Za počitniške termine so proste še mobilne hišice za 4 osebe, v prvem terminu po ceni 95 evrov, v drugem po ceni 69 evrov, mobilne hišice za 5 oseb pa stanejo 111 evrov oziroma v drugem delu 86 evrov.

Kamp Menina, Rečica ob Savinji

Kamp Menina v Savinjski dolini omogoča najem mobilnih hišic, bungalovov in lesenih hišic. Gre za odlično lokacijo za družine, saj omogoča jesensko počitniško animacijo, ponuja adrenalinski park, spust po jeklenici, plezanje, družinske pohode, pokušino vina in piva za starše, lov na zaklad, vožnje z nožnimi gokart vozili … Ljubitelji urbanih športov, kot sta skateboarding in BMX, se boste lahko udeležili tudi jesenskega tabora Flow Ramps, ki bo potekal tri dni in je namenjen otrokom, starim od 9 do 15 let. V času krompirjevih počitnic so v Kampu Menina cene mobilnih hišk in lesenih ekohišic za 4 do 6 oseb od 70 do 80 evrov (odvisno od velikosti hišice), hišice z jacuzzijem stanejo 130 evrov, bungalov za 4 osebe stane 70 evrov, najem glamping lesenih hiš z jacuzzijem pa 170 evrov.

Terme Ptuj

V kampu v Termah Ptuj omogočajo najem mobilnih hišic za 4+2 osebi, ki so bile postavljene v zadnjih dveh letih. Cena najema mobilne hišice vključuje tudi dva vstopa v notranje bazene in savne v termalnem parku. V terminu krompirjevih počitnic je cena najema mobilne hišice 100 evrov na dan. Ob doplačilu omogočajo tudi zajtrk ali polpenzion.

Kamp Velenje

Kamp Velenje so letos prenovili in po novem omogoča tudi najem modernih Adriinih mobilnih hišic za 4 osebe. Mobilne hiške so opremljene z dvema spalnicama, kuhinjo in dvema kopalnicama ter teraso. Cena najema v času krompirjevih počitnic je 95 evrov, dodatno pa ponujajo 10-odstotni popust v primeru najmanj 2 nočitev.

Terme Banovci

V Termah Banovci so pred poletjem postavili 5 novih mobilnih hišic za 4 osebe z jacuzzijem, ki so klimatizirane, urejeno imajo tudi ogrevanje. Vsaka hišica ima tri spalnice – ena je z zakonsko posteljo, dve pa imata po eno ločeno samostojno posteljo. Hišice imajo tudi lastno kuhinjo, dnevni prostor, kopalnico s prho in teraso z zasebnim jacuzzijem, napolnjenim s termalno vodo. Cena klasičnega najema hišice za krompirjeve počitnice je 200 evrov, v ceno pa je vključeno neomejeno kopanje.

Bioterme, Mala Nedelja

V sklopu glamping naselja Sončna dolina Bioterme so gostom na voljo mobilne hišice in glamping šotori za 2, 4 ali 6 oseb, ki omogočajo tudi ogrevanje. Cena najema mobilne hišice in glamping šotora za krompirjeve počitnice je 69 evrov na osebo za nočitev s polpenzionom (minimalno 2 nočitvi).

Glamping Malerič, Dragatuš

V sklopu Turizma Malerič omogočajo najem štirih mobilnih hišic za 4+2 osebi. Površina hišk je 40 m2, imajo pa tudi zunanjo teraso z jacuzzijem. V bližnjem objektu je na voljo še velnes z manjšim notranjim bazenom in savno. V času krompirjevih počitnic je cena najema 130 evrov.

Kamp Lijak, Ozeljan v Vipavski dolini

V kampu Lijak imajo na voljo tri mobilne hišice za 4+2 osebi. Lokacija ponuja obilico kolesarskih in pohodniških poti, obisk osmic in lokalnih vinskih kleti. V kampu je tudi odlična restavracija Termika. Cena najema mobilne hišice je od 72 evrov za 2 osebi, do 100 evrov za 4 osebe oziroma 110 evrov za 4+2 osebi.

Kamp Saksida, Zalošče v Vipavski dolini

Lahko bi rekli kar gurmansko-vinski kamp Saksida gostom ponuja nekaj mobilnih hišic – dve manjši za 2+2 osebi, tri za 4+1 osebo in eno večjo za 4+2 osebi. Kamp je obdan z vinogradi. Omogočajo pokušnjo vrhunskega domačega vina, pripravijo pa tudi večhodne večerje. Cena najema mobilnih hišic je med tednom glede na velikost hišice od 83 do 115 evrov, med vikendi pa od 93 do 130 evrov.

Naturasort, Maribor

V bližini Maribora, v Dolnji Počehovi, je urejen Naturasort, ki omogoča tudi najem mobilnih hišic za 2+2 osebi in za 4+2 osebi. Na voljo je pet hišic, lokacija pa je zanimiva za aktivne počitnice, saj imajo številna urejena igrišča (košarka, nogomet, tenis, namizni tenis, skvoš), omogočajo tudi športni ribolov, najem koles, v bližini je vinska klet Doppler. Najem mobilne hišice za dve osebi že od 96 evrov, za štiri osebe od 148 evrov. x

Klemen Hren je urednik spletne strani www.avtokampi.si.