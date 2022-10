Libijske reševalne ekipe so bile aktivirane potem, ko jih je mestna policija obvestila o zgoreli ladji z begunci, je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal tiskovni predstavnik reševalnih služb v Tripoliju. »Reševalne ekipe mesta so se ob podpori Rdečega polmesca odpravile na kraj dogodka in pobrale trupla,« je dodal.

Nekaj trupel je bilo zoglenelih, so povedali pri Rdečem polmescu v mestu Sabratah, ki leži okoli 75 kilometrov zahodno od Tripolija.

Libija je postala ena glavnih tranzitnih poti migrantov v Evropo, potem ko je v tej državi na severu Afrike po strmoglavljenju diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 nastal kaos. Združeni narodi in organizacije za človekove pravice že več let opozarjajo, da migrantom v Libiji grozijo mučenje, spolno izkoriščanje in trgovina z ljudmi.