Namen srečanja je medsebojno povezovanje, krepitev vere in utrjevanje pripadnosti Cerkvi, je zbrane pozdravil predsednik Slovenske škofovske konference, ki je pripravila srečanje, škof Andrej Saje. »Letos, ko v bližini na vzhodu Evrope doživljamo ogrožanje miru, je temu pridružena še prošnja za mir,« so njegove besede navedli na uradni spletni strani Slovenske škofovske konference.

»Naša srca napolnjuje veselje in hvaležnost, da smo lahko v Beltincih Slovenci, Hrvati in Madžari skupaj praznovali in molili. V svetu, ki je poln vojn, političnih in kulturnih bojev, je dobro, da smo lahko tu, sredi Evrope skupaj v medsebojnem spoštovanju in ljubezni,« pa je v zahvali po srečanju dejal Veres.

Srečanje je potekalo pod geslom Skupaj na poti vere in miru. Kot je ob predstavitvi srečanja povedal škof Štumpf, z njim Evropi in svetu sporočajo, da želijo prebivalci treh držav živeti za blagor Cerkve in njihovih narodov kot dobri sosednje in dobri prijatelji.

Za ohranitev miru, ki je kot dobrina za vse ljudi danes ogrožen zaradi verskega ali nacionalnega fundamentalizma, je po Štumpfovih besedah danes v Beltincih praznik veselja, da so iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske prišli skupaj »vsi, ki verujejo v Kristusa, in tudi tisti, ki ne verujejo, pa v srcu dobro mislijo in imajo dobre namene«.

Junija je o srečanju osebno seznanil tudi papeža Frančiška, pri čemer je bil slednji zadovoljen in hvaležen.

Molitvena ura bogoslovcev iz Ljubljane, Zagreba in Györa se je danes začela ob 9. uri, ob 10. uri je sledila slovesna maša. Pri branju božje besede in zborovskem petju so sodelovali verniki iz vseh treh držav, po sveti maši pa se je odvil kratek kulturni program treh folklornih skupin, prav tako iz treh držav, ter domačega pihalnega orkestra.

Srečanja se je ob številnih predstavnikih cerkvenega življenja udeležil tudi apostolski nuncij v Sloveniji Jean-Marie Speich.

Že v petek so se v Beltincih srečali mladi kristjani iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske na dogodku z molitvijo in družabnim delom. »Vse, kar se zgodi v Cerkvi, se mora zgoditi z mladimi. Cerkev ne more oznanjati Kristusa brez mladih. Ne more obhajati zakramentov brez mladih. Ne more delati dobra dela brez mladih, in tudi ne more moliti, peti, se veseli in častiti Boga brez mladih,« je zbranim dejal Štumpf.

»Mladi znate biti dobri sosedje in prijatelji. Nam starejšim to gre nekoliko težje od rok. Prosim vas, da nas opominjate, naj se ne obnašamo kot otroci, ki se večkrat skregajo za igrače v peskovniku,« jih je še pozval.