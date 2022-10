Čeprav na kongresu Socialnih demokratov s sloganom Vedno SD - kar naj bi ponazarjalo zvestobo stranki in ideji – niso naredili večjih sprememb, pa so si morali poleg kadrovskih odločitev naliti tudi čistega vina po aprilskih parlamentarnih volitvah.

V volilnem delu kongresa je Tanja Fajon kot edina kandidatka za predsednico stranke prejela 329 glasov od 381 oddanih, kar predstavlja 86 odstotkov vseh. Med podpredsedniki, kjer volijo po dva za vsak spol, sta bila izvoljena vodja poslanske skupine Jani Prednik in evropski poslanec Matjaž Nemec. Franc Trček, minister za kohezijo Aleksander Jevšek in župan Ajdovščine Tadej Beočanin so dobili premalo podpore. Pri ženski kvoti podpredsednic so se za dve mesti potegovale poslanka Meira Hot, generalna sekretarka ženskega foruma Mija Javornik in Dominika Švarc Pipan. Podpredsednici sta postali prve dve, pravosodna ministrica, ki je bila doslej podpredsednica stranke, pa je ostala brez podpore.

Dosledno izpolniti program

Nova stara predsednica SD Tanja Fajon je v nagovoru delegatov dejala, da je bilo po volitvah v njihovih vrstah zaznati veliko razočaranje, bilo je veliko črnogledosti, a, kot je dodala, po šestih mesecih od volitev na rezultat gleda drugače in ga ne želi olepševati. Ko je pred dvema letoma prevzela stranko, so zavihali rokave in začeli trdo delati, sledili so vzponi in padci, »bili pa so tudi trenutki, ko bi skoraj obupala, ko so nestrinjanja zatemnila naša strinjanja.« A po pol leta gleda na stranko drugače, ker se zaveda, da so za vsak glas (79.709 oziroma 6,69 odstotkov) trdo delali in je bil končni rezultata težko prigaran, zato, meni Tanja Fajon, v stranki ne bi smeli biti razočarani. Ključno je, je dodala, da so uspeli odstaviti škodljivo politiko, ki je ogrožala demokracijo, pravno državo pa so vrnili v središče družbenih procesov. »Ne smemo se zgolj vrteti okoli iskanja lastnih napak, bolj se moramo zavedati, kaj počnemo dobro in pri tem vztrajati. Preizkušnje, ki so pred nami zaradi težkih časov, terjajo dosledno izpolnjevanje programa,« je dejala Tanja Fajon.

Zdravje ne bo posel

Predsednica SD se je odzvala tudi na kritične glasove, da naj bi na zadnjih volitvah in z vstopom v koalicijo z Gibanjem Svoboda in Levico izgubili identiteto. »Socialni demokrati ne moremo izgubiti identitete, ker jo že imamo. S svojo identiteto upravljamo sami, ne bomo pa klonili zaradi tistih, ki v naši stranki namenoma ustvarjajo razkole in živijo za kratkoročne koristi, ob prvi priložnosti pa jo zapustijo,« je dejala Tanja Fajon.

Na vsebinskem področju je predsednica SD poudarila, da socialni demokrati ne bodo nikoli pristali, da bi zdravje postalo posel, kar skušajo vpeljati zavarovalnice z gradnjo zdravstvenih centrov. »S partnerji v koaliciji pričakujemo, da bomo izpeljali korenite reforme, zagotovili višje pokojnine, odpravili prekarnost dela in zagotovili stanovanja za mlade,« je dejala Tanja Fajon.

Treba med ljudi

Socialni demokrati so izpeljali 14.kongres v mestu ob Dravi na Ptuju, kjer imajo svojo županjo Nuško Gajšek, ta je bila tudi delovna predsednica kongresnega predsedstva. Slednja je v nagovoru nakazala njeno vizijo, kakšni bi morali biti slovenski socialni demokrati. Vprašala se je, ali so izgubili kompas, nato pa pojasnila, da je po štirih letih dela na občinski ravni spoznala, da ga je našla med ljudmi. Pojasnila je, da se je veliko naučila z delom med ljudmi, ki jim služijo, in ne s sedenjem v pisarnah. »Naučili so me skromnosti in pravega iskrenega tovarištva, solidarnosti in kaj pomeni stopiti skupaj in pomagati. Niso ljudje tisti, ki imajo nerealna pričakovanja, so bistveno bolj razumni od tistih, ki ustvarjajo pričakovanja iz fotelje. Bodimo iskreni, socialna demokracija naj ostane zvesta sebi in svojim ljudem,« je predstavila Nuška Gajšek svoj recept za boljšo prihodnost SD.

Milan Brglez nad Natašo Pirc Musar

Na kongresu je nastopil tudi evropski poslanec SD Milan Brglez, ki je v živahnem nastopu požel veliko odobravanja zaradi odločitve, da bo kandidiral na predsedniških volitvah. Pojasnil je, da se je za kandidaturo odločil pozno, ker da so šele pred nedavnim dozorele politične okoliščine, ki omogočajo kandidaturo, to pa je, da ima podporo skoraj celotne vladajoče koalicije. Delegate je pozval, naj mu pomagajo izpeljati predsedniško kampanjo po Sloveniji. »Pomagajte mi nadoknaditi časovni zaostanek, na džone pa bom odgovarjal z džoni. To je temelj fair playa,« je dejal Milan Brglez. Šlo je za napoved bolj trše drže do predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar, ki ga je v nekaj zadnjih soočenjih večkrat zbodla. »Sem neodvisen od tranzicijskega kapitala. Vam pa verjetno ni treba narisati, katera neodvisna kandidatka je odvisna od tega kapitala,« je dejal Milan Brglez in s tem napovedal, kdo bo njegova tarča v prihodnjih tednih do predsedniških volitev.