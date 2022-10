Tversko okrožno sodišče je sklenilo, da prostori, kjer je sedež Memoriala v Moskvi, "postanejo državna last", je poročala ruska tiskovna agencija Interfax.

V Memorialu so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa napovedali, da bodo kljub izgubi sedeža v Moskvi nadaljevali z zavzemanjem za človekove pravice in veseljem ob pridobitvi Nobelove nagrade. »Ideja in misija Memoriala so ljudje, zgodovina, pomoč žrtvam represije, boj proti državnemu nasilju,« so zapisali v sporočilu. Poudarili so, da nadaljujejo z delom tako v Rusiji kot v Ukrajini in drugih državah.

Memorial je najbolj znana ruska organizacija za človekove pravice, a so ruske oblasti decembra lani odredile njeno zaprtje.

Nobelovo nagrado za mir bo organizacija 10. decembra prejela skupaj z aktivistom iz Belorusije Alesom Bjaljackim in Centrom za državljanske svoboščine iz Ukrajine.

»Prav v trenutku, ko nam ves svet čestita za Nobelovo nagrado, na Tverskem sodišču poteka obravnava o zaplembi prostorov Memoriala,« so v odzivu na nagrado v petek opozorili v Memorialu. »Ta nagrada daje moralno moč vsem ruskim borcem za človekove pravice v teh depresivnih časih,« je novinarjem povedal predsednik Memoriala Ian Ratčinski.

Ruske oblasti opisujejo Memorial kot organizacijo, ki blati preteklost države. Predstavnik državnega tožilstva je na sodišču pripisal Memorialu »rehabilitacijo nacističnih zločincev, diskreditacijo oblasti ter ustvarjanje lažne podobe Sovjetske zveze«.

Memorial od ustanovitve leta 1989 dokumentira zločine stalinističnega režima in ima že zajeten arhiv. Po prepovedi njegovega delovanja so se pojavili pomisleki glede usode in varnosti teh podatkov.