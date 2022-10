Bocelli bo pred slovenskim občinstvom ponovno nastopil po šestih letih. Na novem albumu, ki ga je posnel na svojem domu v Italiji, je zbral duete z Edom Sheeranom, Duo Lipo, Joshem Grobanom, Aido Garifullino in sinom Matteom.

Album, ki je izšel leta 2018, je označil za intimno zbirko pesmi, ki slavijo ljubezen, vero in družino. Producent je bil legendarni Bob Ezrin, ki je sodeloval z imeni, kot sta Pink Floyd in Lou Reed.

Doslej je Bocceli posnel devet oper in 15 albumov, ki jih je prodal v več kot 90 milijonih izvodov. Na začetku mu je bil v veliko pomoč Zucchero, ki je iskal nekoga, ki bi ustvaril demo posnetek za duet z Lucianom Pavarottijem. Bocelli jih je očaral s svojo izvedbo in se nato predstavil na sanremskem festivalu.

Kmalu zatem je dobil prvo veliko vlogo v Verdijevi operi Macbeth in začel se je njegov vzpon. Za največjo prelomnico v njegovi karieri velja pesem Con te partiro in kasneje njena različica v duetu s Sarah Brightman z naslovom Time to Say Goodbye, ki je leta 1996 zasedla vrhove svetovnih glasbenih lestvic in sčasoma postala ena najpopularnejših pesmi vseh časov.

S številnimi nastopi in izdanimi albumi si je pridobil naklonjenost širokega kroga občinstva, glasbenikov in glasbenih kritikov. Je eden izmed redkih umetnikov, ki je nastopil pred tremi papeži, štirimi ameriškimi predsedniki in britansko kraljevo družino. Koncerte je imel tudi na zelenici Centralnega parka v New Yorku, v Albert Hallu v Londonu, pred piramidami v Egiptu in pod Eifflovim stolpom v Parizu, piše v vabilu na koncert.

V Sloveniji je prvič nastopil leta 2016 in razprodal Stožice. Tokrat bo nastopil namesto marca 2020, ko so njegov koncert zaradi omejitev nato še dvakrat prestavili.