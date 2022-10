En vlak je iz Krima odpeljal proti Sankt Peterburgu, drugi pa proti Moskvi, so po poročanju francoskih tiskovnih agencij sporočili iz družbe.

Pred tem so obnovili tudi cestni promet, ki pa poteka samo po enem vozišču. Po eksploziji je bil del drugega vozišča uničen in je padel v morje.

Medtem je na železniškem mostu, ki teče zraven, zagorel vlak z gorivom, kar je prav tako poškodovalo most. A očitno ne dovolj, da bi ustavili promet po njem.

V eksploziji so bili sicer po dosedanjih podatkih ruskih preiskovalcev ubiti trije ljudje. Šlo naj bi za potnike v avtomobilu, ki so bili na cesti, ko je tovornjak eksplodiral.

Most na Krim, ki si ga je Rusija nezakonito priključila leta 2014, je sicer strateško pomemben za oskrbo ruskih vojakov, ki se borijo na jugu Ukrajine. Za Ukrajino pa je eden simbolov ruske agresije.

V Kijevu so že večkrat napovedali, da bodo ruske napadalce pregnali s celotnega ukrajinskega ozemlja, tudi s Krima. Na območju Kerča, kjer pride most na Krim, je tudi že prišlo do več napadov z droni.

Rusija je na drugi strani že večkrat zagrozila s hudimi posledicami, če bi si Ukrajina drznila napasti most.

Kot je po poročanju Tassa sporočil ruski urad za boj proti terorizmu, je na mostu eksplodiral tovornjak, ki je na most prišel s polotoka Taman na ruski strani Kerške ožine. »Do eksplozije je prišlo nekaj minut čez 6. uro zjutraj, ko je most prečkal tudi vlak z gorivom. Sedem cistern z gorivom se je vnelo, deli mostu pa so se delno porušili,« so sporočili iz Moskve.

Promet čez most je zdaj zaprt, Rusi pa vzpostavljajo trajektno linijo za prečkanje Kerške ožine, še poroča Tass.

Most na Krim je sicer ena glavnih oskrbovalnih poti za ruske vojake, ki se borijo na jugu Ukrajine. Zgradili so ga po ukazu predsednika Vladimirja Putina, potem ko si je Rusija leta 2014 ukrajinski polotok Krim priključila in ga razglasila za del svojega ozemlja.

Svetovalec Zelenskega o poškodbi mostu na Krim: To je šele začetek

Po eksploziji na mostu, ki povezuje rusko celino z okupiranim ukrajinskim polotokom Krim, zaradi česar se je del cestnega dela mostu porušil in padel v morje, na železniškem pa gori vlak z gorivom, so v Kijevu očitno zadovoljni. Svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega je napovedal, da je »to šele začetek«.

Ukrajinska vlada je na Twitterju posnetke požara na mostu komentirala z besedami »nor požar«. Mihailo Podoljak, svetovalec Zelenskega, pa je zapisal, da je dogajanje na mostu »šele začetek« izgona Rusov z ukrajinskega ozemlja.

Ni sicer priznal, da naj bi bili za to odgovorni Ukrajinci, a je zapisal, da si bo Ukrajina povrnila vse, kar ji je bilo odvzeto. »Vse ilegalno mora biti uničeno. Vse ukradeno mora biti vrnjeno Ukrajini. Vse, kar je okupirala Rusija, bo izgnano,« je tvitnil Podoljak.

Ukrajinsko obrambno ministrstvo je poškodbo mostu čez Kerško ožino primerjalo s potopitvijo ruskega raketnega rušilca v aprilu. »Dva velika simbola ruske moči na ukrajinskem Krimu sta bila uničena. Kaj sledi,« so zapisali na uradnem računu na Twitterju.

Po ruskih podatkih je na mostu, ki je zelo pomemben za oskrbo ruskih vojakov na Krimu in jugu Ukrajine, eksplodiral tovornjak bomba. Del cestnega mostu je padel v morje, na železniškem delu pa je več cistern z gorivom zajel ogenj. Tudi železniški del mostu je močno poškodovan. Ruski predsednik Vladimir Putin je že odredil preiskavo.

Most sicer predstavlja velik simbol ruske okupacije Krima, ki si ga je priključila leta 2014. Putin ga je slovesno odprl leta 2018 in s tem podčrtal odločenost, da bo ta polotok za vedno del ruskega ozemlja.

Na drugi strani je most v Ukrajini izrazito osovražen. Po objavi posnetkov uničenja dela mostu in požara vlaka na njem so spletna družbena omrežja izbruhnila v dobesednem proslavljanju, tudi kot »posebno darilo« Putinu za 70. rojstni dan, ki ga je imel v petek. Napad na most hkrati predstavlja novo ponižanje za Kremelj, ki mu »specialna vojaška operacija« v Ukrajini niti slučajno ne gre po načrtih, poroča britanski BBC.

V eksploziji na mostu na polotok Krim so bili ubiti najmanj trije ljudje, je danes sporočil ruski nacionalni preiskovalni urad. Eksplozijo naj bi povzročil tovornjak bomba, ubiti ljudje pa naj bi bili potniki v avtomobilu, ki je bil tedaj na cesti.

Po eksploziji tovornjaka se je porušil odsek cestnega mostu, na železniškem mostu poleg pa je ogenj zajel tovorni vlak z gorivom. Zagorelo je sedem cistern z dizlom, ki so bile namenjene ruski vojski, ki se bojuje na jugu Ukrajine.

Ruski preiskovalci so sporočili, da so iz morja potegnili tri trupla. Šlo naj bi za potnike v avtomobilu, ki je bil ravno tedaj v bližini eksplozije. Niso pa še pojasnili, kako bi lahko en tovornjak povzročil uničenje tolikšne razsežnosti, še navaja dpa.

V Moskvi zaenkrat nakazujejo, da so za to odgovorni »ukrajinski teroristi«, a še nihče ni dejal, da je šlo za vojaški napad. Niti v Ukrajini niso prevzeli odgovornosti, čeprav tam zaradi dogodka vlada pravcato slavje.

Most, ki povezuje rusko celino z ukrajinskim polotokom Krim, ki si ga je Rusija leta 2014 nezakonito priključila, je za Rusijo ključen pri oskrbovanju vojske, ki se bori na jugu Ukrajine. Za Ukrajino pa je eden simbolov ruske agresije. V Kijevu so že večkrat napovedali, da bodo ruske napadalce pregnali s celotnega ukrajinskega ozemlja, tudi s Krima. Na območju Kerča, kjer pride most na Krim, je tudi že prišlo do več napadov z droni.

Rusija je na drugi strani že večkrat zagrozila s hudimi posledicami, če bi si Ukrajina drznila napasti most.