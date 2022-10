Dirka po Lombardiji prinaša zadnji vrhunec kolesarske sezone. Peti spomenik sezone z 252,2 kilometra in 4566 višinskimi metri znova ponuja priložnost kolesarjem, ki niso specialisti zgolj za enodnevne preizkušnje. Na 116. izvedbi dirke, ki bo v skladu s tradicijo tokrat potekala v nasprotni smeri kot lani, zmago brani slovenski kolesarski as Tadej Pogačar. Lahko volk s Klanca pri Komendi zmagoslavno dvigne roke tudi v Comu? Lani je bil namreč cilj v Bergamu, kjer se bo danes dirka ob 10.10 pričela.

Še ena super sezona

Pred zaključnim dejanjem sezone na najvišji ravni je jasno, da slovenski kolesarji po treh zaporednih sezonah ne bodo slavili skupne zmage na eni izmed treh tritedenskih dirk. To pa še zdaleč ne pomeni, da je osem mušketirjev, ki dirkajo za moštva v svetovni seriji, razočaralo. Tadej Pogačar (15), Primož Roglič (5), Jan Tratnik (0), Jan Polanc (1), Luka Mezgec (0), Matej Mohorič (2), Domen Novak (0) in Matevž Govekar (1) so v sezoni 2022 poskrbeli za 24 slovenskih zmag na mednarodnih dirkah. Ob tem ne gre pozabiti na skupno drugo mesto Tadeja Pogačarja na dirki po Franciji ter izjemni predstavi Luke Mezgeca na evropskem in Jana Tratnika na svetovnem prvenstvu, ko sta oba za las ostala brez kolajne. Lahko Mohorič in Pogačar, ki bosta edina slovenska predstavnika na današnji dirki, poskrbita še za 25.?

Predvsem 24-letni Pogačar je tudi na stavnicah glavni kandidat za končno slavje in obrambo lanskoletne zmage. Zadnji, ki mu je uspel takšen podvig, je bil Španec Joaquim Rodriguez, ki je slavil v letih 2012 in 2013. Prvi kolesar sveta si je po dirki po Franciji vzel daljši premor in se posvetil predvsem svetovnemu prvenstvu v Avstraliji, kjer pa je zaostal za pričakovanji. Vseeno mu motivacije za udaren zaključek sezone ni zmanjkalo in v pripravah na današnjo dirko je bil najprej drugi na Giru dell'Emilia, v torek pa je na dirki Tre Valli Varesine ugnal vso konkurenco. »Dobra predstava pred Lombardijo, ki pa bo težja kot lani,« je po petnajsti zmagi sezone in 45. kariere dejal Tadej Pogačar.

Za Matejem Mohoričem je turbulentna sezona. Začel jo je naravnost sanjsko, z zmago na prvem spomeniku sezone, na dirki Milano–San Remo. Nato je 27-letnik iz Podblice pri Kranju vse svoje misli usmeril v dirko po Franciji, kjer si je želel novih etapnih zmag, a mu jo je zagodlo zdravje. Dirko je sicer končal, toda brez večjega uspeha. Bolezen mu je odnesla tudi nastop na svetovnem prvenstvu, nato pa je pred kratkim navdušil na dirki po Hrvaškem, kjer je slavil skupno zmago in v veliki borbi premagal tudi zmagovalca dirke po Franciji Jonasa Vingegaarda. Prav Danec je prvi izzivalec Tadeja Pogačarja tudi danes, Matej Mohorič pa naj bi bil tokrat v vlogi pomočnika. Vseeno pa Mohoriča ne gre kar odpisati, saj je že večkrat pokazal, da je na dolgih preizkušnjah zmožen številnih ukan in lahko preseneti tudi velike favorite.

Slovo dveh legend

Čeprav bosta na startu prvi in drugi kolesar z letošnje dirke po Franciji, bo konkurenca na Lombardiji okrnjena. Zaradi poškodbe je sezono predčasno zaključil Primož Roglič, ki je bil lani četrti. Manjkal bo tudi najbolj vroč kolesar druge polovice sezone, Belgijec Remco Evenepoel, ne bo niti njegovega rojaka Wouta van Aerta. Izostal bo tudi nizozemski specialist za enodnevne dirke Mathieu van der Poel.

Ob številnih odsotnostih najboljših kolesarjev zadnjih let to ne pomeni, da dirka ne bo atraktivna in zanimiva. Veliko pozornosti bosta deležna tudi stara mačka Alejandro Valverde in domači šampion Vincenzo Nibali. Za omenjena kolesarja bo današnji nastop zadnji v njuni profesionalni karieri, saj sta oba naznanila, da se poslavljata od aktivnega profesionalnega kolesarstva. Ker sta že v kolesarsko zrelih letih, ne spadata več v ožji krog favoritov za končno slavje. A z izkušnjami, ki jih premoreta (Nibali je dirko dvakrat dobil, Valverde pa je bil dvakrat drugi), in z motivacijo za uspešen zaključek lahko eden ali drugi poskrbi za sanjsko slovo.