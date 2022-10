Vreme, ki se obeta za vikend, naj bi bilo sončno kot v pesmi, nogometna igrišča pa ugodna za igro, kar so razmere, ki pregovorno dajejo prednost boljšim, lažjim in hitrejšim. Krog se bo začel v Sežani, kjer zadnjeuvrščeni Tabor gosti za šest točk bežeče mu Domžale. Tabor je bil prejšnji krog poražen v Ljubljani, a prikazal je obetavno igro. Domžale prihajajo v Sežano brez letos ključnega Ivana Durdova, 1,65 visok koeficient na zmago domačih ali remi pa ni zanemarljivo nizek.

Na drugi tekmi Maribor, okrepljen in »osokoljen« z Josipom Iličićem, gosti Koper. Boljšo samopodobo imajo Mariborčani tudi zaradi suverene zmage v gosteh pri Gorici, a Koper bo nastopil vsaj tako strnjeno, kot je v domači zmagi proti Bravu, obenem pa ima hitrost za protinapade. Koeficient 2,10 na zmago domačinov, kar je vabljivo, a bi znal Koper dati gol, kar obeta pomnožek z 1,80, v kombinaciji z zmago domačih pa kar 4,05.

V nedeljo na prvi tekmi Bravo gosti Olimpijo. Šiškarji res nimajo sreče. Proti Kopru so zadeli dve vratnici, a podobno se je v prejšnjem krogu godilo Taboru proti Olimpiji, ki je vseeno zmagala in je z 1,23 vrednim dvojnim znakom izraziti favorit tudi tokrat. Vprašanje je, ali Bravo lahko zadene gol oziroma ali bosta gola padla na obeh straneh. Po logiki, da Bravo proti prvouvrščenemu nima kaj taktizirati, bi se to lahko celo zgodilo, kvota je 1,80, čeravno tudi 1,89 na več od 2,5 gola ne gre odmisliti.

Na večerni tekmi Mura gosti Celje. Derbi, na katerem se gostje zdijo favoriti, čeravno jim stavnica namenja višji dvojni znak oziroma 1,56, kar bi za nepohlepne lahko bilo dovolj. In še ponedeljkova tekma med Radomljami in Gorico. Takrat naj bi deževalo, kako je to videti v Domžalah, pa vemo. Nespodbudno, kar navaja na tekmo z manjšim številom golov: 1,75 je kvota na manj od treh golov skupno.