Vladna stran je sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides na današnjih pogajanjih predstavila svoj predlog. Kot je pojasnil predsednik Fidesa Konrad Kuštrin, se bodo do njega opredelili do ponedeljka, ko bodo nadaljevali pogajanja. Vsebine vladnega predloga niso razkrili. Kuštrin je namreč pojasnil, da so se dogovorili, da dokler pogajanja potekajo, o podrobnostih ne bodo govorili. Na vprašanje, ali so se pripravljeni pogajati znotraj enotnega plačnega sistema, je odgovoril, da »če se ne bi bili pripravljeni pogajati, sploh ne bi bili tu«, in da so »vse možnosti odprte«. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je ob tem ponovil, da izstop katere koli skupine iz enotnega plačnega sistema za vlado ni sprejemljiv, se je pa vlada pripravljena pogajati. Pričakuje trda pogajanja s Fidesom, a verjame, da je kompromis možen. »Vse, kar si želi vlada, je, da se pogovarjamo brez stavke, da so pacienti oskrbljeni. In ko cel sistem dela, se mi v ozadju trdo pogovarjamo,« je še dejal minister. »Dali smo nekaj plačnih razredov, kar pač zmoremo,« je o izhodiščih povedal minister in dodal, da se predlog nanaša na vsa delovna mesta za zdravnike in zobozdravnike, so pa za mlade zdravnike ponudili več. O podrobnostih vladnega predloga tudi minister ni želel govoriti, da se, kot je dejal, »ne blatimo v javnosti, da ne peremo perila«, da imajo pacienti oskrbo, ki jo potrebujejo.

Sindikati javnega sektorja in vlada še naprej vsaksebi

Predstavniki sindikatov javnega sektorja in vlade so danes usklajevali spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Strinjajo se glede večine predlaganih sprememb, na nasprotnih bregovih so ostali le glede odprave plačnega stropa. V državni zbor bodo tako poslali neusklajen predlog zakona, ki sicer sledi minuli teden parafiranemu plačnemu dogovoru. Ta na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za letos in prihodnje leto predvideva dvig plač – za večino javnih uslužbencev za 8,5 odstotka –, višje nadomestilo za malico, za tiste na delovnih mestih do vključno 50. plačnega razreda pa še poračun regresa za letni dopust. Dogovor je po besedah ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik vreden 611 milijonov evrov.

Po parafiranju dogovora je vlada sindikatom poslala predlog sprememb zakona, ki predvideva odpravo najvišjega, 57. plačnega razreda, ki ga lahko doseže javni uslužbenec z napredovanjem. Tu pa se je zapletlo, saj sindikati trdijo, da gre za sistemski poseg, o čemer bi se morali usklajevati v okviru sistemskih sprememb plačnega sistema in sočasno z odpravo uravnilovke v spodnji tretjini plačne lestvice. Po besedah vodje pogajalske skupine dela sindikatov Jakoba Počivavška je predlog zakona ostal neusklajen v treh členih, vsi trije pa se nanašajo na določilo o odpravi plačnega stropa. »Mnenje na sindikalni strani je enotno, in sicer, da naj se to vprašanje obravnava hkrati z odpravo kompresije v spodnji tretjini plačne lestvice,« je ponovno poudaril.

Na vprašanje, ali je zaradi neusklajenosti zakona pod vprašaj postavljen podpis plačnega dogovora, predviden za konec prihodnjega tedna, je Počivavšek dejal, da o tem ne želi ugibati.