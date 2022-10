Vodilna Olimpija je bila med tednom v središču dogajanja zaradi govoric, da bo klub zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti kaznovan z odvzemom točk. »Nič,« je odgovoril trener Albert Riera na vprašanje, koliko so govorice o kazni evropske nogometne zveze (Uefa) vplivale nanj in igralce. »Nočem zapravljati energije za stvari, na katere nimam vpliva. Ne zanimajo me stvari, ki se ne dogajajo na igrišču. Jaz lahko naredim le to, da ekipa zmaguje. Vsi klubi imajo težave. Mi skušamo rešiti svoje, zanje pa so zadolženi ljudje v pisarnah. Moje delo so področja, na katera lahko vplivam, torej treningi, moji igralci, naša igra ... Vse drugo je zgolj zapravljanje časa in izgubljanje energije,« je bil odločen Riera. Na enako vprašanje je vratar Denis Pintol odgovoril: »O tem se igralci nismo nič pogovarjali. Mi imamo svoje delo.«

​Riera: Če bomo zato boljši, bom igral s petimi branilci

Na prvem letošnjem mestnem derbiju je Olimpija konec julija v Stožicah premagala Bravo z 1:0. V taboru Olimpije soglasno poudarjajo, da jih čaka težka tekma. »Statistika razkriva, je proti Bravu težko doseči gol, saj se brani zelo dobro. Analiza tekme s Taborom je pokazala, da ni bila naša najboljša, zato smo poskušali nekatere stvari na treningu izboljšati. Na treningih so fantje znova delovali tako kot pred reprezentančnim premorom,« je pojasnjeval Riera, ki ekipo pripravlja tudi na možnost, da se bo tekmec branil s petimi ali šestimi igralci. »To, da ima tekmec v obrambi pet igralcev, sploh ni kritika. Vsaka ekipa ima pravico, da igra v sistemu, ki ji najbolj ustreza. Če bom ugotovil, da tudi moja ekipa bolje igra s petimi branilci, bomo tudi mi izbrali takšno taktiko,« je pojasnjeval Riera, ki je odločno poudaril, da še ne razmišlja o derbiju z Mariborom v prihodnjem krogu, saj je vsaka tekma vredna tri točke.

40-letni Riera je spregovoril tudi o vrnitvi Iličića v Maribor: »Vse, kar naredi ligo boljšo, je dobrodošlo. Enako velja za vse druge okrepitve v ligi. S trenerji imamo dobre odnose, veliko se pogovarjamo in vesel sem, da je med nami zdrava tekmovalnost. Vsak si želi svojo ekipo narediti boljšo, s tem pa tudi ligo in nivo nogometa v Sloveniji. Ker imam obilo dela s svojimi igralci, sem osredotočen le na njih.« Ker je napovedana menjava travnate površine v Stožicah, naj bi Olimpija letos na največjem stadionu v državi odigrala le še derbi z Mariborom, nato pa bi bila gostitelj v Šiški. »Nič še ni odločenega, to je ena od možnosti. Seveda bi raje igral v Stožicah. Če bo potrebna menjava trave, bomo pač igrali drugje,« je končal Riera. Vratar Denis Pintol bo prvič igral na stadionu v Šiški. »Igrali bomo svojo igro. Z vsako tekmo raste tudi moja samozavest. Privajam se na pritisk, da moramo zmagati na vsaki tekmi. Odlika Brava je kompaktnost v obrambi, tudi napad premore kakovost,« je dodal Denis Pintol, ki ima največjega navijača in kritika v očetu Ismirju, nekdanjem vratarju reprezentance BiH.

Predstave Brava so boljše, kot je izkupiček točk, a ima težave z neučinkovitostjo. »Če bi imeli le malo več športne sreče, bi se borili za mesta v zgornjem delu lestvice,« poudarja trener Brava Dejan Grabić, ki upa, da bodo dobre predstave nagrajene tudi s pozitivnim izidom. Bravo ima najslabši napad v ligi (8 golov), Olimpija pa najboljšega (23). Obenem ima Bravo drugo najboljšo obrambo v ligi (10 prejetih golov) za Olimpijo (9).

Krznar: Iličića ne bo v kadru vsaj dve, tri tekme

Potem ko je Maribor nanizal tri zmage na treh zaporednih gostovanjih in se je z dna lestvice povzpel proti vrhu, ga danes čaka derbi s tretjeuvrščenim Koprom. V Mariboru vlada prava evforija po prihodu Josipa Iličića. »Iličić ni v optimalnem stanju, zato bo potreboval nekaj časa, da pride na nivo, ko bo lahko pomagal ekipi. Ne morem reči, koliko časa bo potreboval, saj bomo načrt sestavili šele po nekaj treningih. V kadru ga zagotovo ne bo prvi dve, tri tekme. Če bi igrali tekmo na polovici igrišča, bi lahko igral. Če bi se gledala le igra z žogo, bi lahko igral že danes. Nogomet je veliko več od tega. Je poseben igralec, pri njem gre za drugačno vizijo nogometa,« je pojasnil trener Maribora Damir Krznar. Če bodo njegove besede obveljale, Iličić še ne bo kandidiral za nastop na velikem slovenskem derbiju čez teden dni v Stožicah. V Mariboru so si enotni, da bo z Iličićem veliko lažje loviti zaostanek za Olimpijo. Za slovenske prvake se začenja serija tekem s tekmeci iz zgornjega dela lestvice. »Koper je napadalno usmerjena ekipa. Z odličnimi rešitvami, ki jih ima Kotnik, vsakomur lahko povzroči težave. Za nas bo tekma test, ali smo že na ravni, na kateri želimo biti,« je dodal Krznar.

Tretjeuvrščeni Koper ima štiri točke prednosti pred Mariborom. V središču zanimanja bosta dva nekdanja igralca Maribora v dresu Kopra. Andrej Kotnik je znova ujel strelsko formo in je s sedmimi goli na vrhu lestvice strelcev. Rudi Požeg Vancaš skuša oživiti svojo kariero, potem ko je v letu 2022 zamenjal kar štiri klube: Maribor, Čornomorec (Ukrajina), Tobol (Kazahstan) in Koper. »Želimo si odigrati dobro tekmo in verjamem v zmago. Tekma bo drugačna kot julija na Bionifiki (izid 2:1 za Koper, op. p.), saj smo tedaj izkoristili trenutek, da je Maribor še igral v Evropi. Tokrat bo veliko težje in pričakujem povsem drugačno tekmo. Prihod Iličića je odličen za dvig kakovosti in gledanosti, sem pa vesel, da proti nam še ne bo igral,« pravi trener Kopra Zoran Zeljković.

Vroč sprejem za Nina Koutra v Murski Soboti

Tretji derbi kroga bo med Muro in Celjem. V Murski Soboti so navijači nezadovoljni, zato zahtevajo zamenjavo trenerja Damirja Čontala. V središču zanimanja bo otrok Mure Nino Kouter, ki je poleti izbral prestop v Celje, potem ko so navijači pričakovali, da se bo po prekinitvi pogodbe v Turčiji vrnil v Fazanerijo. Celjani so v odlični formi in prvi zasledovalci Olimpije. Tabor je pred tekmo z Domžalami optimističen, potem ko je proti Olimpiji prikazal najboljšo igro v letošnji sezoni, a zaradi neučinkovitosti ostal praznih rok. Težava Domžal je izgubljanje točk v zadnjih minutah tekem. Derbi dna lestvice med Radomljami in Gorico bo v ponedeljek.

Pari 12. kroga, danes ob 15. uri: Tabor – Domžale, ob 17.30: Maribor – Koper, jutri ob 15. uri: Bravo – Olimpija, ob 20.15: Mura – Celje, ponedeljek ob 17.30: Radomlje – Gorica.

4 klube je v letu 2022 zamenjal Rudi Požeg Vancaš: Maribor, Čornomorec (Ukrajina), Tobol (Kazahstan) in Koper.

Druga tretjina v drugi ligi V drugi slovenski nogometni ligi so že včeraj odigrali tri tekme 11. kroga, s katerimi so začeli drugo tretjino tekmovanja. Krka je med tednom s porazom na zaostali tekmi v gosteh z Dobom (1:2) zapravila priložnost, da bi se utrdila na vrhu lestvice. Ker je velenjski Rudar šele na 14. mestu na lestvici, je vodstvo kluba odstavilo trenerja Simona Dvoršaka. Zamenjal ga bo 52-letni Adnan Zildžović, ki je v slovenskem nogometu nazadnje deloval pred petimi leti v Radomljah. Izidi: Aluminij – Dekani 4:1, Nafta – Slovenska Bistrica 0:2, Triglav – Fužinar 2:1. Danes ob 15.30 bodo tekme Grosuplje – Beltinci, Krško – Primorje, Rogaška – Dob in Ilirija – Bilje, jutri ob 18. uri pa še Krka – Rudar.