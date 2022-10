Španske oblasti trdijo, da je kolumbijska pevka med letoma 2011 in 2014 več kot 183 dni živela v Španiji (poročena je bila z nogometašem Barcelone Gerardom Piquéjem), kar je zvezdnica v intervjuju za Elle prav tako zanikala. Njeni odvetniki vztrajajo, da je bilo njeno glavno prebivališče v teh letih na Bahamih. »Shakira in njena ekipa menita, da ta primer predstavlja popolno kršenje njenih pravic, saj je vedno kazala brezhibno vedenje, kot oseba in davkoplačevalka, ter popolno pripravljenost za rešitev kakršnega koli nesporazuma vse od začetka, celo pred začetkom procesa,« so julija sporočili njeni tiskovni predstavniki, potem ko niso mogli doseči sporazuma v primeru. Tožilci za pevko, če bo obsojena, zahtevajo osemletno zaporno kazen in denarno globo. x

Pripravila Tina Bernik