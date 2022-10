Jasmina Izetbegović, vnukinja “očeta” BiH, se ločuje

Jasmina Izetbegović, hčerka vodje največje bošnjaške stranke v Bosni in Hercegovini in bošnjaškega člana predsedstva BiH Bakirja Izetbegovića ter vnukinja »očeta« BiH Alija Izetbegovića, se po poročanju portala Klix.ba ločuje. Jasmina se je lani na šeriatski poroki v Sarajevu poročila s Ćamilom Humačkićem, lastnikom IT-podjetja, ki posluje v Nemčiji. Njun zakon je trajal le eno leto, čeprav sta imela eno od najimpozantnejših porok, ki je potekala v sarajevskem hotelu Evropa, udeležila pa se je je politična smetana iz BiH pa tudi iz drugih delov regije in Evrope. Na poroki je bil tako med drugim tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki je z ženo prišel na verski obred kot boter neveste, poročno slavje pa je družino Izetbegović in ženina po pisanju tamkajšnjih medijev stalo dobrega pol milijona evrov. Erdogan v Sarajevo ni prišel samo s svojo ženo Emine, ampak tudi sinom Bilalom in snaho Reyyan, ki sta Jasminina prijatelja. Pred zvezo s Humačkićem je bila Jasmina Izetbegović zaročena z youtuberjem iz BiH Adnanom Cerićem, znanem kot CeriX, a se z njim ni poročila, je pa on dobil novo službo, saj je postal v. d. direktorja agencije za statistiko BiH. Jasmina je edini otrok Bakirja in njegove žene Sebije, stara pa je 38 let. Rodila se je na Nizozemskem, diplomirala pa je v Sarajevu, kjer je končala študij grafičnega oblikovanja. Za podiplomski študij se je vrnila na Nizozemsko, v Amsterdam, in nato vodila svojo oglaševalsko agencijo.