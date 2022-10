Baka Prase iz ene drame v drugo, njegovega očeta pa to ne moti

Srbski vplivnež Bogdan Ilić, bolj znan kot Baka Prase, ki je pri 26 letih zaradi svoje priljubljenosti na instagramu in youtubu prišel do porscheja in vrste drugih luksuznih izdelkov, skače iz ene drame v drugo. Pred kratkim je ostal brez svojega kanala na youtubu, zahtevo za to, da ga zaprejo, pa naj bi vložila Zveza komunistične mladine Jugoslavije zaradi nasilja, ki ga spodbuja na youtubu.