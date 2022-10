Iz javne hiše masturbirajo na nas

Bog nam pomagaj. To so dobesedno vzeli na znanje odgovorni na nacionalki in programski svetniki RTVS. To so tisti modeli, ki so potrdili vse kadrovske menjave na nacionalki. Z zadnjo, ki je bila takoj po volitvah v sferi znanstvene fantastike. Uroš Urbanija je postal direktor televizije. Skratka, tisti organ, ki prosto po Slavku Kmetiču drži skupaj, se nekaj zmeni in potem to sporoči izvajalcem na televiziji. Vzamejo telefon v roke in rečejo, kaj pa je zdaj to. In to je organ, ki drži štango ekipi, ki je iz nacionalke naredila vaško televizijo za indoktrinirane telebane. To je ekipa, ki bo z zlatimi črkami zapisana v zgodovino razvoja javnega medija. Primer za učbenike, kako ugrabiti, demolirati in razvrednotiti javni servis. Ekipa, ki je pod zastavo in krinko boja proti enoumju zacementirala polumje. To je ekipa, ki se bo morala po prenehanju svoje križarske vojne nekam skriti, recimo v planšarske koče na Veliki Planini, ali pa dnevno hoditi v cerkev in prositi odpuščanja. Navsezadnje verjamejo, da jim bo Bog pomagal.