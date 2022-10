Iskreno verjamem, da je bila ideja o pomoči in razvedritvi otrok pozitivna. Tudi sam bi pripomogel, da se jim pomaga in pripravi veliko presenečenj, a kje in kako, je treba razmisliti.

G. Dejan, vi ste za našo državo storili že kot športnik ogromno in verjamem, da ste kot novinec v DZ verjeli, da je to v redu. A če sem malo hudomušen, v nekem parlamentu je nekoč sedela porno zvezda. Si predstavljate, kaj bi bilo, če bi tudi ona želela predstaviti svoje veščine v parlamentu?

Ga, Urška, novinka ste tudi vi, vendar z veliko večjo odgovornostjo do nas državljanov, davkoplačevalcev, ki vas vzdržujemo. Vedite, to ni vaš DZ, to je DZ vseh Slovencev in ni nam vseeno, če tam prirejate predstave, ko pa je ta prostor namenjen točno določeni dejavnosti.

A prav, bil je zdrs, če le ne bi bilo komentarja, ko ste dejali, da ne veste, kako so fotografije prišle v javnost in da »bi tiste ljudi, ki so otrokom pokvarili presenečenje in tako grdo izrabili to simbolno gesto, moralo biti sram« – brez tega dodatka bi povprečnež kot jaz zadevo še prenesel. Sedaj pa me je začelo zanimati, kaj se v našem (slovenskem) DZ še dogaja, da ne sme priti v javnost.

In še kritiki (prav tako iz DZ): ali res niste sposobni iskrene obsodbe tega dogodka, da morate vljudno »obsojati«, seveda z nabiranjem političnih točk, namesto da bi z zahtevo po razpravi o tem dogodku zaščitili državo in državljane.

Vsem »od ljudstva izvoljenim« pa za v bodoče poudarjam: to ni vaš DZ, to je DZ slovenskega ljudstva, ki ga je pogosto sram zaradi dogajanja, ki ga devetdeseterica uprizarja tam.

Benjamin Markač, Ljubljana