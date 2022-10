Festival Mesec oblikovanja, ki promovira vrhunsko oblikovanje, letos praznuje 20 let, čemur je posvečena razstava v osrednjem atriju mestne hiše. Poleg fotografskih utrinkov iz preteklih festivalskih let so na njej s fotografijami predstavljeni tudi letošnji nagrajenci. Mesec oblikovanja nagrade v različnih kategorijah podeljuje za produktno oblikovanje, modo in interier. Poleg razstave v mestni hiši pa festival, ki po besedah organizatorjev »raziskuje, vrednoti in promovira vlogo oblikovanja v družbi ter opozarja na ustvarjalni potencial v Sloveniji in regiji«, s projektom Dizajn v mestu v središču Ljubljane vzpostavlja cono oblikovanja. To so začrtali med Vidovdansko, Trubarjevo, Prešernovim trgom, Stritarjevo ulico, Mestnim, Starim, Gornjim trgom in Gallusovim nabrežjem, s posameznimi točkami še na Tomšičevi, Soteski, Miklošičevi, Dunajski, Celovški cesti in nekaterih drugih naslovih. Oblikovalske postaje označujeta roza kvadrat in nalepka Meseca oblikovanja, za lažji in morda bolj ciljni obhod med 59 točkami oblikovalske cone pa je na voljo tudi zemljevid, ki ga je mogoče dobiti na sodelujočih lokacijah.

Oblikovanje podobe mesta

»S projektom Dizajn v mestu kreativci, oblikovalci in arhitekti s svojimi avtorskimi deli ustvarjajo podobo mesta, ki bi jo lahko živeli. Svojo ustvarjalnost podarjajo mestu, njegovim prebivalcem in obiskovalcem. Poleg tega, da se ustvarjalci predstavljajo s svojimi avtorskimi deli, pa je v projektu Dizajn v mestu prišlo tudi do nenavadnih srečevanj, povezovanj in sodelovanj,« pravi direktor Zavoda Big Zmago Novak, ki organizira Mesec oblikovanja. Na Oblikovalski okuševalnici, dogodku, ki se je zgodil na otvoritveni dan festivala, v četrtek, 6. oktobra, so tako sodelovali različni kulinarični in oblikovalski ustvarjalci, v oblikovalski coni, ki je na ogled do 6. novembra, pa oblikovanje naseljuje različne prostore po mestu, trgovine, lokale, galerije in restavracije. Nekatera sodelovanja, ki so nastala pod okriljem projekta Dizajn v mestu, se bodo po besedah Novaka nadaljevala tudi v prihodnje, saj so se nekateri oblikovalci v Ljubljani dogovorili za nova prodajna mesta.

Od Kaucha do smuči Elan

Točke oblikovalske cone so zgoščene v Stari Ljubljani, prostor dobremu oblikovanju pa so odstopili v številnih izložbah. V izložbi trgovine S. Oliver na Stritarjevi so tako na ogled lopati in strgalnik za sneg Efekt oblikovalca Marka Pavlinca, ki je eden od letošnjih nagrajencev Meseca oblikovanja. Prav tako letos na festivalu nagrajene Elanove smuči so razstavljene v izložbi L'Occitane na Mestnem trgu, kjer je precej oblikovalskih postojank, Kauchev hibrid med kavčem, knjižno polico in klubsko mizo avtorja Dejana Kosa, ki je tudi prejel letošnjo nagrado Meseca oblikovanja, pa zaseda prostor Nove univerze. V razstavno-prodajnem salonu je Rogaška priredila retrospektivo svojih del, modna oblikovalka Almira Sadar pa je v svoj prodajni butik vključila peharje za kruh, ki jih je naredila iz starih pletenih posod, te pa prepletla s kvačkanimi deli. V pravični trgovini 3Muhe razstavljajo nakit Floios, ki je izdelan iz e-odpadkov in recikliranega srebra. Nakit Martine Obid Mlakar, ki ga je navdihnila kava, pa je na ogled v kavni trgovini Črno zrno in njeni delavnici na Gornjem trgu. Letošnji večkratni nagrajenec Meseca oblikovanja, studio Raketa ustvarjalcev Katjuše Kranjc in Roka Kuharja, zaseda prostor v trgovini z izdelki za dom v Filipovem dvorcu, medtem ko arhitekturni biro Sadar+Vuga svoje kose pohištva razstavlja v prvem nadstropju Name.

Konferenca in podelitev nagrad

V sklopu Meseca oblikovanja bo 27. oktobra na ljubljanskem gradu potekal tudi BIG design festival s konferenco Big design: napredek opolnomočen z oblikovanjem – včeraj, danes, jutri, ki bo ponudila prostor za interdisciplinarni dialog o vlogi oblikovanja in arhitekture v luči neizbežnih globalnih sprememb. Njen namen je problematizirati zastarele koncepte, provocirati in navdihniti z novimi idejami ter odpreti prostor za vizionarska razmišljanja kot odgovor na izzive 21. stoletja. Na konferenci bodo sodelovali oblikovalci, arhitekti, menedžerji in strokovnjaki za blagovne znamke. Podelili bodo tudi nagrade BIG SEE za oblikovalsko odličnost v jugovzhodni Evropi, na ljubljanskem gradu pa odprli še oblikovalsko razstavo Shine. Del Meseca oblikovanja bosta tudi BIG SEE debati in oblikovalski forum.