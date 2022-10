V opozorilu, ki so ga javno objavili nekateri zaposleni, je zapisano, da so sodelavci nepooblaščeno vstopili v Studio 3 Televizije Slovenija (TVS) v času, ko se je Slovenska kronika predvajala v živo in za voditeljem v kadru stali »22 sekund«. Na ta način so programski čas, namenjen oddaji Slovenska kronika, izrabili za osebno izražanje mnenja in s tem nedopustno posegli v programsko shemo, je vodstvo RTVS zapisalo v opozorilu.

Na Facebook strani Tukajsmo.info, ki obvešča o stavkovnih aktivnostih zaposlenih na RTVS, je objavljen zapis, da se je generalni direktor Andrej Grah Whatmough odločil za opozorila sodelavcem, ki so 5. septembra v studiu ob koncu Dnevnika in Slovenske kronike izrekli podporo šikaniranim kolegom. »Odgovor vodstva na pritiske in grožnje so torej nove grožnje. Smo pričakovali. Ne bojimo se! Tukaj smo!« so zapisali.

Vodstvo RTVS je za STA pojasnilo, da so zaposleni dolžni dosledno upoštevati pravilnik o hišnem redu ter druge zakone in splošne akte. V nasprotnem primeru je delodajalec dolžan ukrepati v skladu z zakonodajo in predvidenimi postopki ter sprejeti zakonsko določene ukrepe. Zato so 38 zaposlenih pisno opozorili na izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi zaradi kršitve zakona o delovnih razmerjih, pravilnika o hišnem redu in pravilnika o delovnem času, je navedlo vodstvo.

Za uresničevanje ekonomskih in socialnih pravic ter interesov iz dela se javni uslužbenci lahko poslužijo za to posebej določenih legalnih in legitimnih poti, ni pa dopustno, da svoje nestrinjanje izražajo z nepooblaščenim vstopom v studio in zlorabo medijskega prostora za izražanje osebnih stališč, meni vodstvo RTVS. »Vse to namreč slabi ugled največjega medijskega zavoda v državi,« so zapisali.

Kot so dodali, se vodstvo RTVS zaveda resnosti položaja, v katerem je javni zavod RTVS, in tudi nezadovoljstva nekaterih zaposlenih, vendar opozarja, da so zaposleni dolžni spoštovati pogodbene obveznosti, zaposlene pa je ponovno pozvalo k vzpostavitvi spoštljivega dialoga in konstruktivni razpravi znotraj hiše.

Na izdana opozorila se sicer zaposleni ne morejo pritožiti, kar pomeni da nimajo nobenega pravnega sredstva zoper delodajalca.

Del sodelavcev informativnega programa TVS se je namreč 5. septembra zvečer v studiu televizijskega Dnevnika pridružil voditeljici in s tem izrazil protest proti pritiskom in grožnjam vodstva TVS in RTVS.