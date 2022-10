Ljubljana. Andreja L. je 12. januarja letos prišla domov okoli 12. ure. Tam sta bila njen oče in njen takratni partner Marjan Elemir Rozman. Tistega dne je že zaužila pol grama heroina. Bila je narkomanka, zdaj se zdravi po metadonski metodi. Z Marjanom sta se usedla za kotno kuhinjsko mizo. Kaki dve uri sta se pogovarjala. Spila sta kavo, popila vsak dva kozarčka žganega. Še malo sta se pogovarjala in ob tem še dvakrat trčila s kozarci. Potem jo je Marjan skušal nagovoriti v spolni odnos, a ga je Andreja zavrnila. Kaj hujšega! Čisto je pobesnel.

Odrezal bi ji glavo

Izpod blazine na klopi je vzel kuhinjski nož in se prek mize vrgel nanjo. Skupaj s stolom je padla vznak na tla, Marjan jo je porezal po vratu. Prijela je za rezilo noža in si hudo poškodovala roko. Nekako se ji je uspelo ubraniti, a bila je vsa krvava. Marjan se je drl nanjo, češ da je kurba, prasica. Zahteval je, naj sama pospravi lastno kri, kar je tudi storila. Poprijela je za krpe in brisače in pospravila. Kri ji je seveda še vedno tekla, zadržala jo je s cunjami. In se usedla nazaj za mizo. Nato sta z Marjanom spila še vsak dva kozarčka žganega. Za pomiritev. Ona se je sicer vmes malo ulegla na posteljo v bližnji spalnici, a je vstala in šla nazaj. V copatih. Ni želela obuti čevljev, saj bi s tem Marjanu dala vedeti, da bo pobegnila. Morala je. Imela je zle slutnje, da se pri napadu z nožem ne bo končalo. Da jo bo pobil. Ne nazadnje ji je to med napadom tudi povedal. Da bo pobil vso njeno družino, njej pa odrezal glavo. Po desetih minutah (in dveh žganjih) je Marjan na kratko odšel v drugo sobo, ona pa je pobegnila čez balkon k sosedi. Ta je poklicala policijo in rešilca. Andreja je šla nazaj v hišo in pobrala nož ter ga spravila v torbico. Za samoobrambo pred njim. No, potem je le šla v bolnišnico, kjer so ji zašili rane. Nato pa še na policijo. Njim je nož tudi predala.

Mater ubil in jo zagrebel z bagrom

Tako je danes na sodišču pričala žrtev Andreja L. In povedala še, kako jo je bilo strah še dneve po dogodku. Obtoženi je mirno sedel na zatožni klopi in niti vprašal ni ničesar. Gre za starega znanca policije, sodišč, zaporov. Decembra 1998 je v Prlekiji z baterijsko svetilko potolkel lastno mater, jo na tleh ležečo ustrelil z lovsko puško in jo zagrebel z bagrom. Ko je prišel iz zapora, je spoznal Andrejo in ta se je vanj zaljubila. On je sicer šel spet v zapor zaradi kraje avta, ko je prišel ven, sta zaživela skupaj. A razmerje je bilo milo rečeno toksično. Rozmanu sodijo ne samo zaradi prej opisanega poskusa uboja, pač pa tudi zaradi nasilništva, ki ga je Andreja na sodišču opisovala na eni od prejšnjih obravnav. Pa tudi zaradi poskusa uboja Andrejinega bivšega partnerja, ki je prvega septembra lani prišel na obisk k njim s hčerko ne vedoč, da je v hiši tudi Marjan, ki ga je Andreja skrila v omaro. Seveda je prišel ven in vnel se je spopad med vsemi tremi, ki pa se je končal tako, da je Rozman v trebuh zabodel Andrejinega bivšega. Vpričo njune najstniške hčerke. Prihodnjič bosta pričala prav Andrejin bivši in mladoletna hči.