V Mestni občini Koper (MOK) je na javno kanalizacijsko omrežje priključenih 71,4 odstotka vseh prebivalcev, preostalih 28,6 odstotka ima odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda urejeno z individualnimi sistemi. Na območju občine je evidentiranih 4230 greznic in 154 malih komunalnih čistilnih naprav, izdelan je tudi okvirni načrt izgradnje manjkajočega kanalizacijskega omrežja na področju odvajanja komunalne odpadne vode v območju aglomeracij.

Gradnja manjkajočega kanalizacijskega omrežja v posameznih aglomeracijah je po sedanjih cenah ocenjena na 50 milijonov evrov. občina bo za to letno namenila najmanj dva milijona evrov. Na četrtkovi seji pa so mestni svetniki občino zavezali, da bo tudi v prihodnjih letih zagotavljala več proračunskih sredstev za pospešitev izgradnje manjkajočega kanalizacijskega omrežja.

Mestni svetniki so potrdili tudi rebalans proračuna, ki je bil potreben za zagotovitev sredstev Javnemu podjetju Marjetica Koper za nakup in postavitev sušilnice blata v centralni čistilni napravi. Za izvedbo projekta namerava Marjetica Koper pridobiti posojilo v višini 1,6 milijona evrov.

»Eden od poglavitnih stroškov na položnici za občane za odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je strošek odvoza in obdelave odpadnega komunalnega blata, ki nastaja pri tem procesu. Ta strošek predstavlja kar precejšen znesek, saj je v našem odpadnem blatu med 20 in 23 odstotki suhih snovi, vse ostalo je voda,« je razlog za tako odločitev po seji pojasnil Raf Klinar iz urada za gospodarske javne službe, okolje in promet.

Kot so sporočili s koprske občine, je mestni svet v prvi obravnavi sprejel še predloga odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter pokopališkem redu in odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni na področju družinske medicine. V tem primeru bi občina v krajevni skupnosti Škofije rada zagotovila koncesionarja, ki bi v družinski ambulanti izvajal zdravstvene storitve v večjem obsegu, pri čemer predlagani odlok ne pomeni dodatnih finančnih obveznosti za občinski proračun.