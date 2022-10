Smučarija, kot je včasih bila​

V prejšnjem Objektivu ste verjetno prebrali odmevni intervju z ministrom za infrastrukturo Bojanom Kumrom, ki je povedal, da bi si država v Geoplinu želela imeti večji vpliv in da ne bi bilo nič narobe, če bi bil tudi Petrol v državni lasti v večjem deležu, in s takimi izjavami povzročil pravo razburjenje. Ne, ni. Seveda ni. Koga pa briga, kdo ima vpliv v Geoplinu in kolikšen delež ima država v Petrolu. Minister je seveda razburil z izjavo, da je povsem mogoče, da zavoljo energetske krize vlada prepove obratovanje žičničarjem. Nič hujšega kot to!