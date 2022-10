Premisleki ob bližajoči se podnebni konferenci v Egiptu: Nevihte pred vrati

Sredi septembra letos so italijansko deželo Marke prizadele močne poplave. V Markah je v nevihti v samo dveh urah padlo 400 litrov dežja na kvadratni meter, kar je toliko, kot da bi nase zlili približno dve polni kadi vode za kopanje. To predstavlja tretjino ali celo polovico vseh pričakovanih letnih padavin v tem koncu Italije. Poplave so terjale 12 smrtnih žrtev in povzročile veliko gmotno škodo. Ne gre za osamljen primer nedavne apokaliptične naravne nesreče v naši bližnji okolici.