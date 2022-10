Paradiso Barcelona

Lansko leto so se katalonski favoriti na lestvici barov uvrstili na tretje mesto na svetu, letos so se povzpeli na sam vrh. Ocenjevalci ob koktajlskih inovacijah hvalijo simpatičen Gaudijevski dizajn ukrivljenega stropa z dolgim šankom in prijazno osebje, ki prisega na trajnostno in ekološko pripravo sestavin ter – vsaj pri hrani, ki je prav tako pomemben del ponudbe – na lokalne sestavine. Paradiso odprejo vsako popoldne in zaprejo ob pol treh ali treh zjutraj. Če se boste gibali po živahni katalonski prestolnici, morate razumeti, da od torka najboljši bar na svetu nima rezervacij – kdor prej pride, prej melje. Sendvič z govedino je 14 evrov, enako narezek, veganski sendvič ali sendvič s piščancem in kimčijem, pa tudi fokača z dimljeno porketo ali sir s sušenim paradižnikom in črnimi olivami, le dimljen brancin s citrusi je evro dražji. V ponudbi je velika serija koktajlov, ki so zanimiva priredba klasičnih. Najdražji, za dve osebi, so po 30 evrov, preostali od 10 do 15 evrov. Koktajl Fleeming 1928: tekila Don Julio, Mancino vermut Secco, miso, pivo, grenivka, limonska trava in kokos. Kompleksno, mehurčkasto, fermentirano, so zapisali.