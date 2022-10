Zdravnik, bolnik in vmes dobiček​

Znanec mi je zadnjič potožil, da njegove osemdesetletne matere niso želeli sprejeti na zasebno kliniko na operacijo trebušne kile, čeprav ZZZS tej ustanovi plačuje med drugimi tudi te operacije. Usmerili so jo v ljubljanski klinični center in mu ob tem razložili, da je njegova mati stara osemdeset let, je srčni bolnik in ima sladkorno bolezen. »Bolnikov s tolikšnim tveganjem ne operiramo.«