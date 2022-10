Poslanci so na četrtkovi seji DZ zavrnili dopolnilo poslanske skupine NSi, da se iz zakona o pomoči gospodarstvo zaradi visokih cen elektrike in plina črta določilo, ki od potencialnih upravičencev za pomoč zahteva podpis izjave, da upravičenec cen svojih proizvodov oziroma storitev, zaradi dviga cen elektrike in zemeljskega plina ni dvignil za več kot 10 odstotkov. NSi je s tem povzemala predlog Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), Trgovinske zbornice Slovenije (TZS), Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) in Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS).

Omenjene organizacije so v pismu, naslovljenem na predsednika vlade Roberta Goloba, gospodarskega ministra Matjaža Hana in finančnega ministra Klemena Boštjančiča, danes ponovno izrazila nasprotovanje proti omenjeni določbi.

"Gre za nerazumno birokratsko omejitev, ki jo ob vseh opozorilih in pojasnilih, ki smo jih na delodajalski strani že večkrat podali, razumemo kot popolno nezaupnico gospodarstvu," so zapisali. Kot so opozorili, zaradi to določilo marsikatero podjetje ne bo le odvrnilo od vložitve prošnje za pomoč, temveč mu ta že v izhodišču ne bo omogočena.

Poudarjajo, da je vsak gospodarski subjekt kot dober gospodar dolžan zagotavljati stabilno poslovanje, zato je bilo nujno tudi prelitje vsaj tistega dela višjih stroškov, v višje cene izdelkov oziroma storitev, ki jih je bil trg v tistem trenutku sposoben sprejeti. Ob tem so spomnili, da v trenutni situaciji ne gre zgolj za višje cene energentov, temveč tudi ostalih materialov, surovin, stroškov logistike in transporta, embalaže ter višjih stroškov dela.

Ponovno protestirajo tudi proti dejstvu, da finančno ministrstvo, ki je predlagatelj te določbe, pri tej tudi vztraja, kljub temu, da ta ni del začasnega okvira Evropske komisije in je ta ne predpisuje.

"Izjava je nesmiselna in nepotrebna, saj podjetja v skladu s sprejeto novelo zakona sama nosijo cenovno tveganje do dvokratnika dviga cene električne energije in zemeljskega plina, čeprav smo delodajalska združenja predlagala znižanje tega faktorja na 1,2," so izpostavili. Izjava, ki jo zakon zahteva, po prepričanju gospodarstva podjetjem onemogoča, da bi vsaj tisti del povišanja cen energentov, ki ni krit z državno pomočjo po tem zakonu (torej do dvokratnika dviga cene električne energije in zemeljskega plina), vključila v prodajno ceno svojih izdelkov ali storitev.

Vlado in pristojna ministrstva zato pozivajo k takojšnjemu popravku zakonodaje.

Obenem gospodarstveniki opozarjajo, da kljub obljubam v začetku oktobra še vedno ni jasnega okvirja za pomoč gospodarstvu. Podjetja tako težko načrtujejo poslovanje, nekatera so že omejila svojo dejavnost, kar se bo odrazilo tudi na trgu dela.