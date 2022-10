Ženska ali desničar?

Danilo Türk je bil vrhunski diplomat in bil je zelo spodoben predsednik države. Na večerji v čast Prešernovim nagrajencem sem imel leta 2009 priložnost v živo biti priča njegovim komunikacijskim veščinam, ki so močno presegale veščine drugih politikov, s katerimi sem do takrat pa tudi pozneje prišel v stik. In vendar ga je v drugem krogu predsedniških volitev leta 2012 porazil Borut Pahor. Še danes pa verjamem, da bi Danilo Türk takrat brez težav zmagal, če bi po tistem, ko mu je desnica očitala, da je povojne poboje označil za drugorazredno temo, izrekel naslednje: »Se opravičujem, če sem bil morda nejasen in sem s svojo izjavo koga prizadel. Povojnih pobojev nikakor nimam za drugorazredno temo in jih najostreje obsojam. Kar sem želel povedati, je le, da se mi drugorazredna tema zdijo politične manipulacije okoli povojnih pobojev.«