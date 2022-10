Tekma za ugled

Ob mnogih uspehih in neuspehih našega športa včasih pozabimo na dejstvo, da je šport, in s tem tudi slovenski šport, veliko bolj povezan z denarjem kot pred leti. Z denarjem je mogoče narediti v športu praktično vse, v zadnjem času recimo dosegajo veliko popularnost in neverjetne rezultate športi, ki v rajnki Jugoslaviji sploh niso veljali za slovenske. Jasno, če določena skupina športnih strokovnjakov ali zveza zbere dovolj denarja, lahko vzgoji svetovnega prvaka. Lahko vzgoji dobro generacijo, tako kot se je zgodilo pri odbojki, in potem poskuša vzdrževati rezultate. A kot rečeno, potreben je denar, ki ga različne države in gospodarstva na različne načine plasirajo v športne panoge in v športne zveze.