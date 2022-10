V naši kulturi si nor, če slišiš glasove​

Cmurek, grad na Tratah, je bil v nedeljskem soncu videti impozanten; a tudi malce strašljiv in nekoliko nenavaden. Transparent na betonski ograji ob vhodu je citiral 29. člen deklaracije človekovih pravic, zid in vratarnica iz osemdesetih sta razkrivala tragične drobce njegove biografije, klopi na pobočju pa so porodile vprašanje, kdo neki je bil človek, ki jih je tako domiselno in demokratično umestil med drevesa.