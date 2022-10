Voditelji članic EU, med njimi slovenski premier Robert Golob, so v Pragi najprej govorili o odzivu na rusko zaostrovanje agresije na Ukrajino ter nadaljnji vojaški, finančni, humanitarni in politični podpori tej državi, nato pa še o nadaljnjih ukrepih za soočanje z energetsko draginjo.

Ukrajinski predsednik je v govoru, objavljenem na njegovi spletni strani, izpostavil, da je Rusija Evropo napadla na več ravneh. V Ukrajini je začela vojno, ki je po zaslugi ukrajinskega ljudstva ne more prenesti še na druge dele Evrope, kot so baltske države, Poljska in Moldavija. Evropo je pahnila tudi v draginjo in na rob jedrske katastrofe.

»To so grozne okoliščine. A stojimo skupaj in se z vso silo borimo,« je poudaril Zelenski. Pri tem je evropske voditelje pozval k okrepitvi sodelovanja na področju varnosti in obrambe, povečanju dobav orožja in streliva Ukrajini za obrambo pred pritiskom Rusije ter povečanju proizvodnje orožja in streliva v Evropi.

»Vsi bi raje denar porabili za miroljubne cilje in socialne potrebe,« je ob tem priznal Zelenski. "A kdo in kaj bo lahko ščitil takšne cilje in potrebe," je vprašal.

Evropa mora biti po njegovih besedah še posebej pozorna na zaščito svoje ključne infrastrukture, še posebej po sabotažah na plinovodih v Baltskem morju. Obenem je treba okrepiti sodelovanje med evropskimi državami, da si bodo pomagale med seboj in vsem Evropejcem zagotovile zadostne količine energije. »Rusiji ne sme uspeti, da Evropejce pahne v energetsko revščino ali pomanjkanje energije,« je pozval ukrajinski predsednik.

Ključni izzivi so, kot je dejal, v Ukrajini. Prvi je zaščita energetske infrastrukture pred ruskimi napadi s sistemi zračne obrambe. Poleg tega bi bilo treba Rusijo prisiliti, da privoli v zahteve Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) in demilitarizira nuklearko v Zaporožju. To je po besedah Zelenskega ključno za jedrsko varnost ter tudi za izvoz ukrajinske električne energije, ki bo pozimi pomembna tudi za evropske države.

Kot tretji izziv pa je ukrajinski predsednik izpostavil hitro obnovo infrastrukture, ki so jo med invazijo uničile ruske sile.

Zelenski se je tudi zahvalil članicam unije, ker so sprejele osmi sveženj sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino, ki med drugim vključuje pravno podlago za uvedbo cenovne kapice za rusko nafto. »Moramo nadaljevati v tej smeri, smeri pritiska na ruski energetski sektor, glavni vir dohodka agresorske države,« je poudaril ukrajinski predsednik.