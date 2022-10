S skoraj devetimi desetletji je najstarejši aktivni padalec na svetu in pravijo, da se na nebu znajde kot riba v vodi. Za njim je že 1487 skokov s padalom, kar je prav tako eden od dokazov, da tudi za ekstremne športe ni starostne meje. Ibrahim je prvič skočil s padalom pred daljnimi sedemdesetimi leti in takrat ga je ta šport povsem prevzel, v ta šport se je enostavno zaljubil. »Sploh se ne da opisati, kakšna ljubezen je ljubezen do padalstva,« je povedal Ibrahim, ki pravi, da se želi aktivno ukvarjati s tem športom vsaj še eno leto. Če bi mu to uspelo, bi se namreč vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Ibrahim se za hip zamišljeno zazre v daljavo, se rahlo nasmehne in doda, da potihem upa, da bo lahko skakal še naslednjih deset let. Padalstvu je seveda podrejeno marsikaj v njegovem življenju. Da lahko še vedno brez težav skače s padalom, mora redno, vsak dan telovaditi in se razgibavati vsaj petnajst minut, da je v zadovoljivi fizični kondiciji, paziti mora tudi na prehrano. Kaj pomenijo dolgoletne izkušnje? To, da nikoli ne odstopa od pravil, ki so zapisana in veljajo za vse športnike, ki se želijo ukvarjati s padalstvom: »Vedno pred skokom še enkrat pregledam, ali je padalo pravilno zloženo, in preverim prav vse, kar je treba, za skok, nato pa se sproščen odpravim do letala. Ne, ni me strah. Nikoli.«